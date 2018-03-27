Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA’nın bugün itibariyle radikal kararlara imza attı. Geçtiğimiz ay UEFA Başkanı Alexander Ceferin’in öncülüğünde Slovakya’da yapılan toplantıda üzerinde durulan konular bugün itibariyle resmileşti.

UEFA’nın resmi sitesi üzerinden de duyuruldu. Buna göre UEFA’nın turnuvalarında 2018-19 sezonundan itibaren önemli kararlar alındı.

Bunlardan en dikkat çekeni, oyuncu değişikliği sayısının artmasıyla yaşadı. UEFA, gelecek sezondan itibaren Avrupa kupalarında, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliği uygulamasının yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bu turnuvalar; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası olarak bildirildi. Öte yandan, Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali ve Süper kupa finalinde artık takımlar kadrosunda 23 oyuncu yazabilecek, böylece yedek kulübesi sayısı 12’ye çıkmış olacak.

Böylece takımlara oyuncu değişikliğinde daha rahat karar verme şansı tanınacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 21.45 geleneği sona erdi

Şampiyonlar Ligi'nde 21.45 durumu da bitti. Artık maçlardaki değişiklik nedeniyle en çok Türkiye bu durumdan etkilenecek. Avrupa saatine göre 18.55 ve 21.00 olarak belirlenen saatler Türkiye’ye olumsuz yansıdı. UEFA'nın yaptığı değişiklikle birlikte Şampiyonlar Ligi maçları, gelecek sezondan itibaren TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak.

Bir diğer değişiklik de devre arası transfer dönemlerini ilgilendirdi. Artık kulüpler kış transfer döneminde 3 yeni oyuncuyu kadrolarına kuralsız ve rahat bir şekilde ekleyebilecek. Geçmişte Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde başka bir kulüpte oynama sınırlaması vardı.