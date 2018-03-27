Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma'da transferin en yetkili ismi olan Monchi, gündemlerinde olan oyuncuları açıklarken, Beşiktaşlı Talisca ve Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü'nün takiplerinde olduğunu ifade etti.

G.SARAY ALTYAPISI, ÇAĞLAR VE TALİSCA

Radyospor'a konuşan Monchi, "Ben size isim veremem Türk oyuncular hakkında. Biz oyuncuları izliyoruz ama Türkiye'den önemli isimleri izliyoruz. Galatasaray'ın altyapısında isimlere bakıyoruz. Bunları takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Talisca bizim takip ettiğimiz bir oyuncu. İlginç ve gelecek vadeden bir futbolcu" diyerek transfer sinyali veren Monchi, "Çağlar Söyüncü de önemli bir oyuncu. Takip ettiğimiz bir oyuncu ve ne kadar yetenekli bir isim olduğunu biliyoruz. Gelişime açık, yetenekli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"CENGİZ ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLACAK"

Milli futbolcu Cengiz Ünder'den de bahseden Monchi, "Cengiz Ünder'den gerçekten memnunuz. Son derece normal bir adaptasyon sürecinden sonra beklediğimiz performansı gösterdi. Çok genç bir oyuncu. Çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyoruz. Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarması için yardım ediyoruz. İleride Iniesta mı olur, David Silva mı olur bilemem ama önemli bir oyuncu olacak." diyerek sözlerini noktaladı.