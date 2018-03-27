Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? ile ilgili merak ettikleriniz burada. Dünya Kupası'na kısa bir süre kala ülkeler, şimdiden hazırlıklara başladı. Bu kapsamda Brezilya, Almanya ile özel bir maçta karşılaşacak. Futbol severler ise Almanya Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? gibi sorulara cevap arıyor. İşte detaylar...

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın başlamasına 79 gün kala futbolun iki devi Almanya ile Brezilya hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor...



ALMANYA - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Almanya - Brezilya maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak dev karşılaşma Ülke TV'den naklen ekrana gelecek.



Zorlu mücadelenin en önemli özelliği, 7-1'lik tarihi hezimetin rövanşı niteliği taşıması. 2014 Dünya Kupası'nda Panzerler, Sambacılar'ı Belo Horizonte'de 7-1'lik skorla bozguna uğratmıştı. Almanya'nın gollerini Thomas Müller, Klose, Kroos (2), Khedira, Schürrle (2) kaydetmiş, Avrupa temsilcisi adını finale yazdırmıştı.



İki takım bugüne kadar 5 kez karşılaşırken, Almanya 2, Brezilya 2 kez sahadan zaferle ayrılmış, 1 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı.