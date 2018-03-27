Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın defans oyuncusu Maicon'un Portekiz'deki evi satışa çıkarılıyor. Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra İstanbul'a yerleşen deneyimli savunmacının Vila Nova de Gaia'daki eviyle ilgili sıkıntılar yaşanıyor.

BORÇ 244 BİN EURO

Bazı vergi borçları nedeniyle Portekiz'deki Vergi Denetleme Kurulu tarafından satışa çıkarılacak. Tüm vergiler de işin içine katıldığında 244 bin euroyu aşan bir değere sahip evin borçları gündemde duruyor.

Maicon'un tek başına evin sahibi olmadığı da belirtildi.