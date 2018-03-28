Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde 27 ülke 139 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıklamasının ardından İzlanda, haziran ayında Rusya’da yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası’nı boykot edeceğini bildirdi. Ardından Polonya da İzlanda gibi şampiyonayı boykot edeceğini duyurdu. Danimarka, İsveç ve Japonya ise boykot konusunu istişare ettiklerini açıkladı. Bu arada Rus diplomatları sınır dışı edeceğini açıklayan ülkelerin sayısı 27’ye yükseldi. Avrupa Birliği üyelerinden Fransa (4), Almanya (4), Polonya (4), Çekya (3), Litvanya (3), Danimarka (2), İtalya (2), Hollanda (2), İspanya (2), Hırvatistan (1), Romanya (1), Estonya (1), Finlandiya (1), Macaristan (1), Letonya (1), İsveç (1), İrlanda (1) Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini duyurdu. Avusturya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsviçre, Portekiz bu etapta Moskova yönetimine karşı bu tür bir tedbir almayı düşünmediklerini açıkladı. AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden Ukrayna (13), Moldova (3), Arnavutluk (2), Avustralya (2), Makedonya (1) ve Norveç (1) Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı. ABD ise 60 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.



NATO DA DEVREYE GİRDİ

Öte yandan ‘ajan krizi’ne NATO da dâhil oldu. NATO içindeki ve müttefik ülke başkentleri arasındaki yoğun danışmalar sonrasında 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ederken, 3 akreditasyon başvurusunu da bloke etti.