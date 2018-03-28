Trabzonspor’da yönetim ve sportif anlamda işler iyi gitmese de yüzleri güldürecek gelişmeler de var. Büyükler içerisinde altyapıya en çok önem veren kulüp konumundaki bordo-mavililerin gençleri yakın takipte. Yeni sezon öncesi “transfer yasağı” alan ve mantık olarak mevcut durumu koruması gereken Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin adeta “cazibe merkezi” gibi. Transfer vitrininde 3 isim yer alıyor. Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür. Muharrem Usta yönetimi seçim kararı alırken ve bu konudaki belirsizlik sürerken bu gençlerin durumuna 8 Nisan’da seçilecek yeni yönetim karar verecek. West Bromwich, Valencia’nın takip ettiği Okay’la çok ciddi şekilde ilgilenen ve A Millî Takım’da da takip eden kulüp Sevilla. Abdülkadir’in takipçisi ise her geçen gün artıyor. Roma, Ajax, Porto ve Benfica genç yeteneği radarına almış durumda. Sezon sonu Premier Lig’e gitmesine kesin gözüyle bakılan ve dil dersleri alan Yusuf Yazıcı ise Mesut Özilli Arsenal ve İlkay Gündoğanlı Manchester City’nin kıskacında.
Vitrindeki üçlü
28.03.2018 - 07:39 | Son Güncelleme: 28.03.2018 - 07:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Okay Yokuşlu’yu Sevilla, West Bromwich, Valencia; Abdülkadir Ömür’ü Roma, Ajax, Porto, Benfica, Yusuf Yazıcı’yı ise Milan, Lyon, Arsenal ve M. City izliyor.
Etiketler : trabzonspor,okay yokuşlu,abülkadir ömür,yusuf yazıcı,
552932 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/552932.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
26
17
3
6
61
28
33
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
46
26
20
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
47
23
24
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
29
35
-6
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
41
47
-6
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
27. Hafta Maçları
30.3.2018
Demir Grup Sivasspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
31.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
31.3.2018
Antalyaspor - Bursaspor
1.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Medipol Başakşehir Fk
1.4.2018
Beşiktaş - Alanyaspor
1.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
1.4.2018
Göztepe - Kasımpaşa
1.4.2018
Galatasaray - Trabzonspor
2.4.2018
Kayserispor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
3
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
28
13
5
10
40
25
15
44
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
28
10
10
8
39
36
3
40
10
Balıkesirspor
28
12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
28
10
7
11
40
35
5
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7