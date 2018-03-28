Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da yönetim ve sportif anlamda işler iyi gitmese de yüzleri güldürecek gelişmeler de var. Büyükler içerisinde altyapıya en çok önem veren kulüp konumundaki bordo-mavililerin gençleri yakın takipte. Yeni sezon öncesi “transfer yasağı” alan ve mantık olarak mevcut durumu koruması gereken Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin adeta “cazibe merkezi” gibi. Transfer vitrininde 3 isim yer alıyor. Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür. Muharrem Usta yönetimi seçim kararı alırken ve bu konudaki belirsizlik sürerken bu gençlerin durumuna 8 Nisan’da seçilecek yeni yönetim karar verecek. West Bromwich, Valencia’nın takip ettiği Okay’la çok ciddi şekilde ilgilenen ve A Millî Takım’da da takip eden kulüp Sevilla. Abdülkadir’in takipçisi ise her geçen gün artıyor. Roma, Ajax, Porto ve Benfica genç yeteneği radarına almış durumda. Sezon sonu Premier Lig’e gitmesine kesin gözüyle bakılan ve dil dersleri alan Yusuf Yazıcı ise Mesut Özilli Arsenal ve İlkay Gündoğanlı Manchester City’nin kıskacında.