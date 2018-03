Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’ın en önemli vitrini olan futbol takımı adım adım şampiyonluğa yürürken, camianın heyecanı da büyük. Ama bir yandan da 31 Mart’ta gerçekleşecek olağan genel kurul öncesi gergin bir rüzgâr esmekte... Eski başkan Dursun Özbek yönetiminin ibra edilip edilmeyeceği en büyük merak konusu. Özbek’e tepkili olan, ibra etmeyeceğini açık açık söyleyen, ibra edilmemeli yönünde propoganda yapan önemli isimler olsa da, akil insan olarak nitelendirilen ve tecrübeli kişiler eski başkanı ibra edeceklerini ifade ediyor. 2015 seçiminde Dursun Özbek’i başkanlığa taşıyan isimlerin çoğu ibraya onay verme konusunda tereddüt etmezken “Adnan Polat dışında ibra edilmeyen kimse yok. O da genel kurulu aşırı derecede germesinden kaynaklandı” şeklinde görüş bildiriyor... Mayıs ayındaki seçimde Özbek’e destek vermeyeceklerini ifade eden Galatasaray’ın büyük ağabeylerinin seçimdeki tercihleri ise Cemal Özgörkey.



Bu defa çok istekli

Duygun Yarsuvat’ın kazandığı seçimde Ünal Aysal’ın veliahdı olarak seçime girmesi beklenirken, son anda vazgeçen Özgörkey, 2015 ve son olarak 2018 seçiminde de yer almamıştı. Şu an nabız yoklayan Özgörkey’in ilk defa bir seçim öncesi çok istekli olduğu belirtildi. Önce eski yönetici Taner Aşkın’ın kuracağı bir yönetimde görev alması teklif edilen Özgörkey’in “Hayır artık başkan olmak istiyorum ve bunun için çalışacağım” dediği öğrenildi. Şu an seçim için büyük bir destek bulamayan Dursun Özbek’in ise yakın arkadaşları Nasuhi Sezgin ve Can Topsakal ile sürekli istişare yaptıkları, Özbek’in neredeyse her gün otelinde kongreye yönelik toplantılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Bafetimbi Gomis imza dağıtacak

∂ Bu sezon 25 lig maçında attığı 25 golle Galatasaray’ı zirve yarışında ayakta tutan Bafetimbi Gomis, yarın Aslantepe GS Store’da taraftarlarla bir araya gelecek. Fransız futbolcu 15.00’te sarı-kırmızılı ürünleri imzalayacak.

Burak’a Maicon kilidi

Galatasaray’ın başarılı stoperi Maicon, Trabzonspor maçı öncesi son derece konsantre durumda. Özellikle bordo-mavili takımın golcüsü Burak Yılmaz’a kilitlenen Brezilyalı oyuncu, arkadaşlarına “Ona geçit vermeyeceğim” sözü verdi.



Feghouli vites artırdı

Galatasaray’da son 8 haftaya girilirken, Fatih Terim’in çok şeyler beklediği Sofiane Feghouli, hocasını mahcup etmemek için var gücüyle çalışıyor. Terim’in moral verdiği Cezayirli futbolcu antrenmanlardaki isteğiyle dikkat çekiyor.

Komando eğitimi!

Galatasaray, Trabzonspor maçına çok sıkı hazırlanıyor. Fatih Terim’in öğrencileri kritik maça adeta askeri disiplinde çalışıyor. Kimsenin ciddiyeti elden bırakmamasını isteyen tecrübeli teknik adam, tebessümü de yüzünden eksik etmeyip bir yandan futbolculara öz güven aşılıyor.