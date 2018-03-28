Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa’da yeni sezonda uygulanmak üzere kural değişiklikleri yaptı. Buna göre 2018-19 sezonundan itibaren bu organizasyonlarda uzatmaya gidecek maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek. Diğer bir değişiklik ise, Şampiyonlar Ligi final, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa’da 18 futbolculuk olan maç kadrosu kontenjanı, 23 futbolcuya yükseltildi. Yani finale çıkan takımlar yedek kulübesinde 7 değil, 12 futbolcuyu oturtabilecek. UEFA’nın yeni kurallarına göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde gruptan çıkan takımlar, herhangi bir kısıtlama olmadan daha önce bildirdikleri kadrolara 3 yeni oyuncu da ekleyebilecek.



Şampiyonlara jest

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nin saatinde de değişikliğe gitti. Bundan böyle gruptaki bütün maçlar aynı saatte başlamayacak. UEFA, maçları iki ayrı dilime bölecek. Türkiye için klasik olan 21.45 (saatlerin geri alınmadığı dönemlerde 22.45) geleneği de ortadan kalkıyor. Orta Avrupa Zaman Dilimi’ne göre (CET) maçlar 18.55 ve 21.00’de başlayacak. Yani Türkiye saatine göre 19.55 ve 22.00 (gelecek sene de saatler geri alınmazsa, kasım ayının sonundan itibaren bu saatler 20.55 ve 23.00 olacak.) UEFA’nın, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Doğu Avrupa ülkelerindeki maçları 19.55 seansında oynatması bekleniyor. Öte yandan 2018-2019 sezonundan itibaren UEFA organizasyonlarında arka arkaya üç kez ya da toplamda 5 kez şampiyon olan takımların takım formalarının kollarında kupa rozetleri olacak.