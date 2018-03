Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yeni bir döneme giren A Millî Futbol Takımımız, 2-0 öne geçtiği Karadağ deplasmanında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. İrlanda Cumhuriyeti’ni geçtiğimiz cuma günü Antalya’da 1-0’la geçen ay-yıldızlılar karşılaşmaya çok hızlı başladı ve golleri peş peşe buldu. Son haftalarda attığı gollerle Roma’nın yeni göz bebeği olan Cengiz Ünder, sol kanattan Hasan Ali’nin kestiği ortayı sol ayağıyla yere değmeden yarım voleyle tamamladı ve fileleri havalandırdı. Çok geçmeden ikinci golü de bulduk. Duran top organizasyonunda Hakan Çalhanoğlu’nun ortaladığı topa çok iyi yükselen Okay Yokuşlu, kafa vuruşuyla skoru 2-0’a getirdi. Ay-yıldızlılar golden sonra oyunu daha çok kendi yarı alanında kabul etti. İlk yarının son saniyelerinde Karadağ’ın, İvanic’le bir gol bulmasıyla soyunma odasına girilirken skor 2-1 oldu.



Mugosa’yı durduramadık

Lucescu ikinci yarı öncesi tek değişiklik yaparak, Okay Yokuşlu’nun yerine İrfan Can Kahveci’yi sahaya sürdü. İkinci devrenin ilk 20 dakikasında iki takım da birbirini zorlayamadı. Son 20 dakikaya girilirken Serdar Gürler ve Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu ile Yusuf Yazıcı’nın yerine oyuna dahil oldu. Bu değişiklikler oyuna etki edemedi. Millîler özellikle son 15 dakikada oyunu tamamen kendi yarı alanında kabul etti. Son dakikalarda oyuna giren Yunus Mallı ve Enes Ünal’ın çabalarıyla hızlı kontrataklara kalksak da rakip kalede tehlikeli olmadık. Son dakikalara girilirken rakibin baskısı arttı. Mugosa 87. dakikada Mehmet Topal’ı çalımladıktan sonra plase vuruşla fileleri sarstı: 2-2.