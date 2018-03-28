Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 2 sezon üst üste şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi’nde de önemli başarılar elde ederek ilklere imza atan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman konuştu. Bitime 8 hafta kala şampiyonluk şanslarını ve gelecek sezonun transfer planlarını değerlendirdi. Üzerinde durduğu ve altını çizdiği kadro kalitesine bağlı olarak “ŞAMPİYONLUK”tu. Öncelikle geçtiğimiz günlerde kendi ağzından kullanılan rakiplerle ilgili “küçük takımlar” ifadesini kullanmadığını belirten Orman şampiyonlukla ilgili “Beşiktaş’ın bu kadrosunun şampiyon olması lazım, bundan sonra daha az puan kaybı yapacağız. Başakşehir maçındaki kayıptan ziyade sergilenen oyunla ilgili özeleştiri yapmamız lazım. Futbolda hiçbir zaman dün yoktur, başarıların da dünü yoktur, başarısızlıkların da. Her zaman ileri bakmak lazım. 8 maç var, bu süreçte şampiyonluk, Beşiktaş’ın önüne gelecek. Bundan eminim. Ancak önümüze geldiğinde Beşiktaş ne yapacak? Önemli olan bu” dedi.



Taraftara davet

Teknik ekibe ve oyuncularına güvenini dile getiren Orman, transfer iddialarıyla ilgili de “Gündem boş olunca haberler çıkıyor. Hep transfere dönülüyor. Ama Beşiktaş’ın gündemi sadece Talisca değil. Bunları kamuoyuyla paylaşmak zorunda değiliz. KAP’tan gerekli açıklamaları yapıyoruz. Transfer durmuyor. Talisca’da atak olabilir mi? Olabilir. Sinyalleri verdik. Oğuzhan da öyle. Bütün yaz transferler ne olacak diye konuşacağız. Ancak şu anda önceliğimiz saha sonuçları. Cumartesi günü Alanyaspor ile zorlu bir maçımız var. Önce Alanyaspor’u yenmek istiyoruz. Güzel bir maç olacak. Bütün Beşiktaşlılar, her zaman olduğu gibi şampiyonluğun en büyük destekçisi olmalı” ifadesini kullandı.

109 yıldan fazla yatırım yaptık

Fikret Orman sportif sonuçların yanı sıra tesisleşme ve icraatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Orman, “Hemen hemen bütün tesisleri bitirdik. Nisan ayında inşallah restoranları açacağız. Ümraniye’deki futbol akademisine oldukça büyük bir yatırım yapacağız. Gerede’de otelimiz var. Önümüzdeki sezon için onu da yapmak istiyoruz. 2 hafta içinde Pendik1903’ü açacağız. Bir de basketbol salonu projesi var. Maketleri yapılıyor. Sponsorluk anlaşması imzalanırsa ona da başlayacağız. 115. senedeyiz. 109 yılda yapılandan daha fazla yatırım yaptık. Ama bunlar şampiyonlukla taçlandığı zaman bir anlam ifade ediyor” dedi.