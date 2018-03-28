Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Kanarya’da ciddi bir hareketlilik söz konusu. Tabii ki asıl gündemler saha içinde şampiyonluk mücadelesi, saha dışında ise kongre. Her ne kadar Ali Koç, Aziz Yıldırım yarışından kimin galip çıkacağı belli olmasa da, Yıldırım yönetimi “kalıcı” gibi plan ve program yapıyor. İşte o plan ve programın içinde yer alan isimlerden birisi de Vincent Janssen. Bonservisi Tottenham Kulübü’nde olan ve sezon sonuna kadar kiralanan Hollandalı golcünün yeni sezonda da kalması isteniyor. Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 4 aydır takımdan uzak olmasına rağmen. İngiliz ekibiyle ilk görüşmeler yapıldı bile. Teklife olumlu bakıyorlar. Sebebi ise Fenerbahçe’nin oyuncuya sakatlığı dışında sürekli şans vermesi ve sakatlık sürecindeki yaklaşımı. Janssen de sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu belirterek, takımda kalmak istiyor. 23 yaşındaki Janssen “İstanbul’u, F.Bahçe’yi ve sarı-lacivertli taraftarları çok seviyorum. Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana kendimi çok değerli hissettirdiler. Sakatlığım sürecinde de her zaman yanımda oldular. Kalıp sakatlığım sebebiyle veremediğim katkıyı takıma sağlamak ve bir anlamda borcumu ödemek istiyorum” ifadesini kullandı. Sol ayağındaki kemik ödeminin dağılmaması nedeniyle yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak olan Hollandalı, antrenör Fatih Yıldız yönetiminde yerçekimsiz koşu bandında hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik ekibin hazır görmesi halinde forma giyebilir.

Saray açıklaması-II

F.Bahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım başkan adaylığını kendisi adına daha büyük anlam ifade eden Çırağan Sarayı’nda açıklayacak. Tıpkı Vefa Küçük’ü 1 oyla geçtiği seçimde olduğu gibi. Ve Yıldırım’ın toplantısı cuma günü. Ayrıca Yıldırım yönetiminin yıllardır devam eden Kenan Evren Lisesi arazisi ile ilgili sorunu çözüme kavuşturduğu ve imzaların atıldığı da öğrenildi. Resmî açıklama yakında.

Josef’ten takıma yemek

O Brezilyalı ama Fenerbahçe camiasını o kadar sahiplendi ki. Âdeta gizli kaptan gibi hareket eden sambacı millî takım dönüşleri sonrasında takım arkadaşlarını evinde yemek verecek. Bu yemekte futbolcuların eşleri ve çocuklarının da katılması bekleniyor.



Köybaşı hazır bekliyor

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan İsmail Köybaşı çalışmalara başladı. Başarılı sol bekin fiziki durumunun iyi olduğu ve görev verilmesi halinde pazartesi günü oynanacak Kayserispor maçında forma giyebileceği ifade edildi.



2 milyon lira bağışlandı

Sarı-lacivertli kongre üyeleri ve taraftar, F.Bahçe Üniversitesi’ne sahip çıktı. Yönetim geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Üniversitesi için bağış kampanyası başlatmış ve çağrıda bulunmuştu. Bugüne kadar 2 milyon TL’lik bağış toplandı.