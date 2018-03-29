Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

“Türk sporunun önünü açtık. F.Bahçe’yi zor günlerden bugünlere getirdik. Özlenen değil hayallerimizde olan Fenerbahçe, ona evet. Bir hayaliniz vardır onu çizersiniz söylersiniz. Ona biz de katılırız” diyerek Ali Koç’a gönderme yapan Yıldırım, “2011 yılında eğer operasyon yapılmamış olmasaydı F.Bahçe zirve yapardı. O gün Fransız dergisi yazdı, Forbes dergisi manşet yaptı. 1,8 milyar dolar gücümüz vardı, bu gücü yok ettiler” şeklinde konuştu.

3 Temmuz’u unutmayın

Başkan şöyle devam etti: FETÖ bitmemiştir. Her gün yakalıyorlar, 100 tane içeri atıyorlar. İç içe girmiş vaziyette, kim nedir kimdir belli değil. Onun için yanılmayalım. FETÖ ile mücadele aynı kararlılıkla devam etmelidir. 3 Temmuz’u kimse unutmasın. 3 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı’nın başlamasının hareket noktasıdır. Bunu herkes bilsin. Bizler gelip geçiciyiz. 3 Temmuz’u iyi tahlil etmek lazım. 3 Temmuz’dan sonra Fenerbahçe’nin geldiği, noktaya iyi bakmak lazım. Bir silindir geçti. Dümdüz yaptı bizi...

Silindir gibiydi

Bizim ne kafalar çalışıyor, ne hareket yapabiliyoruz. 2011 yılının 2 Temmuzun’daki, 1 Temmuzundaki insanlar değiliz. Bunları ifade edemiyoruz, söyleyemiyoruz. Yaşadıklarımız çok kötü şeyler. Kolay şeyler yaşamadık yani. Gittik oraya, içinde yattık, sohbet ettik, geldik. Öyle bir şey yok yani... İnsanlar ne yaşadığımızı anlamalı. O süreçten geldikten sonra şampiyon olduk. Takım küme düşecek, dağılmış, darmadağın olmuş bir yerde yine toparlanmalar yaptık. Amatörlerde devam ettik. O süreçte kapatmak lazımdı...

Tribüne gitmeyin dediler

Bir de bu son süreçte yeni yeni adetler çıktı. Tribüne gitmeyin, onu almayın, bunu satmayın, bilmem ne... Bunlarla beraber FETÖ’nün yapamadığını şu anda yaptılar. Fenerbahçe’yi ikiye böldüler. 20 senemi verdim ben. Ben geldiğim zaman gruplar vardı. 1500-2000 oyla seçim yapılırdı. Bu seçimlerde grupların başkanlarına para verirdiniz. Ben de verdim. Bunu kongrede söyledim. Sizi başkan seçerlerdi, 15 kişi yönetim kurulu, 8 tanesi gruplardan taraf, 7 tanesi başkandan taraf. Gruplar dışarıda toplanırlar, ne istiyorlarsa karar alırlar gelirler yönetime empoze ederler. Ben burada böyle bir Fenerbahçe aldım.

Mal varlığımız borca yeter

Başkan, “Kulübün 350 milyon 450 milyon avro arasında borcu var. Fenerbahçe’nin mal varlığı bizim aldığımız araziler borçlarımızı karşılayacak nitelikte. Benden önce kulübün ne bir metrekare arsası, ne bir kağıt tapusu vardı” derken, “Bütün derdim Yargıtay kararının bitmesi. Karar şahsım için, yanımdaki Şekip bey ve onun gibi içeri girip yatanlar ile Fenerbahçe için lazım” sözlerini kullandı.

O günleri hiç özlemeyin

Aziz Yıldırım bir diğer çarpıcı açıklamasında maziye giderek, “Stadın temelini attığım zaman Baliç’i satmıştık, Real Madrid geldi maç oynadık. O gün kurban kestik, stadı yıkmaya başlayacağız, Fenerbahçe’nin oraya ayıracağı 1 lira bütçesi yoktu. Biz oralardan geldik. 20 senede özlenen Fenerbahçe. 20 sene önce de statta tuvalete gidemezdik. O 20 sene önceyi özlüyorsak hiç özlemeyin...” sözlerini kullandı.

Utansınlar

“Fenerbahçe Üniversitesi’ne büyük örnem veriyoruz, Samandıra’ya kampüs yapacağız” diyen Yıldırım, “Kira farkını Fenerbahçeli zenginlerden istedik, onlar vermedi. Sizin gibi maaşlı çalışanlar destek verdi. Onlar utansın” sözlerini kullandı.

"G.Saray maçında plan yapmışlar"

Yıldırım’la birlikte toplantıya katılan Asbaşkan Şekip Mosturoğlu da, “12 mayıs 2012’de Galatasaray maçından evvel İstanbul polisi gaz stoğu yapıyor. Gece görüş özelliği olan bir helikopter tahsis ediyor. Normal kadronun iki katı bir kadroyla oraya geliyor ve ilk defa alçak frekans dışında bir kanal tahsis ediyor. 12 Mayıs’ta oynanan maçın sonucu ne olmalı ki bunlar kullanılmalı. Fenerbahçe şampiyon olmamalı. Bu plan boşuna yapılmadı, bu plan da başarılı oldu. Olay olması baştan planlanmış, onunla ilgili soruşturma var. Bu maçta görev yapanların çoğu kaçak” açıklaması yaptı.

"Üniversite kirası uygun"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, spekülasyon konusu olan Fenerbahçe Üniversitesi için Ataşehir’de kiralanan binanın kira parası konusunda açıklama yaparak, “ 9 katlı, toplamda 19 bin metrekare kullanım alanı ve 300 araçlık kapalı otoparkı olan bu binanın aylık 762 bin lira karşılığında kiralanmasına mütevelli heyetimiz olumlu yaklaştı. Benzer binanın kirası aylık 1 milyon 530 bin liradır. İçindeki bölümlerin yapılması halinde de 1 milyon 830 bin lira aylık kira bedeli istenmiştir” açıklaması yaptı.