Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Dünya Kupası’nda evimizde genel izleyici konumuna düştüğümüz şu günlerde iki özel maç yaptık. Kadroya çağrılanlar bir anda sakatlanıp çıkanlar derken genç ağırlıklı isimlerle İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçlarını geride bıraktık. Sonuç mu? Tabii ki netice odaklı değildik ancak her ne kadar Mircea Lucescu, sistemin yavaş yavaş oturduğunu söylese de futbol tatmin etmedi. Takım oyunundan ziyade bireysel yetenekler ön plana çıktı.

Aynı tas aynı hamam

Özellikle Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu’nun kumaş kalitesini ortaya koyduğunu gördük. Karadağ’da 2-0 öne geçmemize rağmen skoru tutamadığımız gibi ikinci yarı rakibin ataklarını Lucescu ile beraber ekran başından izledik. Cevap aranan temel soru şuydu: Eee zaten biz bu kötü sonuçlar alıyorduk, öne geçip skoru tutamıyorduk. Ne oynadığımızı bilmiyorduk. Gençler dışında ne değişti? Aynı tas aynı hamam.

Ne varsa gençlikte var

A Millî Takım’da Mircea Lucescu ile “ne değişti” sorusuna cevaplardan birisi de yaşla ilgili. Son İzlanda maçına göre, Karadağ karşısında yaş ortalaması 3 yaştan fazla düştü. Eylül ayında başlayacak UEFA Uluslar Ligi’ne hazırlanan ay-yıldızlı ekibin, 6 Kasım 2017’de Eskişehir’de oynadığı İzlanda maçında yaş ortalaması 28,5 iken, önceki günkü Karadağ maçındaki yaş ortalaması 25,2 idi. İrlanda Cumhuriyeti’ne karşı yaş ortamamız ise 26,3’tü.