Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün katıldığı etkinlik sonrasında açıklamalar yapıp, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Futbolcu menajerlerinin, Galatasaray’ı para konusu sebebiyle bombardımına tuttuğu söyleyen Cengiz, “Siz ayağa kalkıyorsunuz, menajerler sizi bombardımana tutuyor. Galatasaray’da kimsenin parası kalmaz. Galatasaray dev bir buz dağıdır. Bunu not aldık. Galatasaray kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz. Güven ve huzurla yaşarız” dedi. Selçuk İnan’ın menajeri Batur Altıparmak, Galatasaray’a, 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağı için icra müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri göndermişti. Başkan sonrasında “Gerek sermaye artımı, gerek bankalar olumlu döndü. Büyük sponsorlarla görüşüyoruz. Rakiplere saygılı olarak mücadele edeceğiz. İnşallah başarılı oluruz” dedi.

10 milyonluk ödeme

Taraftarların kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Cengiz, “Camia bir ayağa kalkış halinde. Storelarda satışlar 3 katına çıktı. Borsada da 2,5 kat değer kazandı. Seyirci 40 bine gidiyor, 50 bini hedefliyoruz. Müthiş güzel hareketler var. Bunun devamını diliyoruz” yorumunu yaptı. Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı, “Son 8 haftaya 4 takımın aynı anda şampiyonluk adayı olarak girmesi rekabeti artırıyor. Hakkaniyetle, gördüğünü çalan, düzgün yönetim altında bir şampiyon çıksın istiyoruz. Her maç bir siper savaşı. Futbolcularımız, teknik heyetimiz bunun bilincinde. Voleybol maçında mesela istenmeyen şeyler yaşandı. Biz düzgün yönetimler altında şampiyon çıksın istiyoruz. O da biz olalım diyoruz. Her maç zorlu” ifadelerini kullandı. Öte yandan Trabzonspor maçı öncesi, Galatasaray yönetimi futbolculara 10 milyon avroluk ödeme yaptı. Trabzonspor maçına büyük önem veren sarı-kırmızılı yönetim, futbolculara âdeta doping yüklemesi yaptı.

Yüksek tempo

Pazar günkü Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da futbolcular hayli istekli. Dünkü idmanın ana bölümünde yapılan sınırlı alandaki çift kalede futbolcular oldukça yüksek tempoda mücadele etti. Donk, Yasin, Tolga ve Gomis’in hırsı dikkat çekti. Hafif sakatlıkları bulunan Selçuk ile Serdar, düz koşu yaptı, Eren özel programla çalıştı. Millî görevlerini tamamlayan Muslera, Belhanda ve Nagatomo da idmanda yer almadı.

Terim'in yüzü gülüyor

İdmanda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in keyfi yerindeydi. Tecrübeli hoca, dünkü antrenmanın sonunda Bafetimbi Gomis’le birebir görüşme gerçekleştirdi. İkili bir süre sohbet ederken, Fransız yıldızın Trabzonspor maçı öncesi oldukça motive durumda olduğu görüldü.

Önce şampiyonluk

G.Saray’ın başarılı kanat oyuncusu Garry Rodrigues, dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. Transfer konusu sorulan 27 yaşındaki futbolcu, “Bu söylentiler benim de kulağıma geliyor ama bunlara odaklanmıyorum. Odaklandığım tek şey şampiyonluk. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum” dedi. Fatih Terim’le kendilerini güvende hissettiklerini belirten Rodrigues, Nagatomo ile oynamanın ise çok koşmasından dolayı şans olduğunu söyledi.

Ligin en iyisi biziz

Cimbom’un on numarası Younes Belhanda, “Ligin en iyisi biziz. Trabzonspor maçı zor olacak. Oradaki ilk maçı kaybetmiştik. Bu sefer kendi sahamızda ve taraftarımız önünde oynayacağız. Umarım zevkli bir maç olur. Fatih Terim çok iyi bir teknik direktör. Gelişiyle bize enerji verdi. Takım olarak çok formdayız” derken Türkçe, “Galatasaray, Cim Bom Bom, şampiyon inşallah” sözlerini kullandı.

Silahımız arkadaşlık

isimlerinden Fernando Reges, “Fatih Terim’in başladığı andan itibaren bize neler kattığını herkes gördü. Takım içinde hava çok iyi. Bizim en önemli silahlarımızdan biri arkadaşlık. Kulübe mutlu geliyoruz” derken, “8 maçlık periyotta ilk 4 maçımız çok önemli. Trabzon maçıyla birlikte çok iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Galatasaray’ın her katıldığı turnuvada hedefi kazanmaktır, şampiyon olmaktır. Kupada da öyle” ifadesini kullandı.