Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü oynayacağı Galatasaray maçından puan ve puanlar bekleyen Trabzonspor, millîlerine kavuşuyor ancak hem iyi hem de kötü haberler var. Onazi’nin sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği kritik maç öncesi Abdülkadir Ömür de Ümit Millî Takım’da sakatlanmış ve kamptan çıkarılıp tedavisine kulüpte başlanmıştı. 2-3 gün dinlendirilen Abdülkadir’in durumunun iyi olduğu ve maçta oynayabileceği açıklandı. Önceki gün de hem negatif hem de pozitif gelişmeler vardı. Okay Yokuşlu gol de attığı maçta sakatlandı ve çıkmak durumunda kaldı. Pazar günü takımdaki yerini alması zor görünüyor. Tabii tüm bu olumsuzluklara rağmen teknik ekibin yüzünü güldüren ise Yusuf Yazıcı performansıydı. Galatasaray maçlarında 2 golü bulunan genç futbolcunun ay-yıldızlı forma altındaki performansı beğeni topladı. Bu arada takım hazırlıklarına devam etti. Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana millî oyuncular Okay, Uğur, Yusuf Yazıcı, Novak, Hubocan ve Onazi ile sakatlıkları süren Esteban, Castillo ve Durica katılmadı. Bero koşu yaparken Abdülkadir ise takımla çalıştı.

Ağaoğlu aday oldu

Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi Golf Federasyonu Başkanlığını da yürüten Ahmet Ağaoğlu adaylığını ilan etti. Ağaoğlu, sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı yazılı açıklamada, “Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda kulübümüz başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Genel kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.