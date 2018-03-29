Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Brezilya Milli Takımı’na çağırılınca mutluluktan havalara uçan Anderson Talisca için lige verilen ara hüsrana dönüştü. Dünya Kupası öncesi Rusya ve Almanya ile oynanan hazırlıklık maçları için kadroya çağırılan 24 yaşındaki futbolcu her iki maçta da forma şansı bulamayınca büyük hayal kırıklığı yaşadı. Brezilya’nın 3-0 kazandığı Rusya maçının 23 kişilik kadrosunda yer alan ancak yedek kulübesinde karşılaşmayı tamamlayan siyah-beyazlı futbolcu, 1-0 kazanılan Almanya maçında ise kadroya bile alınmadı. Teknik direktör Tite’nin 23 kişilik kadroyu oluşturmak için iki ismi dışarıda bırakmak zorunda olduğu, bu isimleri Talisca ve Geromel olarak belirlediği ifade edildi. Teknik bir tercih olduğu belirtilen karar yüzünden büyük üzüntü yaşayan Beşiktaşlı futbolcu, maç sonunda kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecileri de geri çevirdi.

Dejavu yaşadı

Brezilya basınında Talisca’nın, Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan dev turnuvanın nihai kadrosunda yer almasının imkansız olmadığı ancak şansının çok da yüksek bulunmadığına dikkat çekildi. Fenerbahçeli Giuliano’nun da aralarında bulunduğu ve son hazırlık maçlarının kadrosuna alınmayanlar da hesaba katıldığında Talisca’nın Dünya Kupası’na gitme şansının pek de kolay olmadığına vurgu yapıldı. Anderson Talisca bundan dört yıl önce yaşadıklarının benzerini bir kez daha yaşadı. O dönemki teknik direktör Carlos Dunga tarafından sakatlanarak kadrodan çıkarılan Lucas’ın yerine kadroya dahil edilen oyuncu, ilk defa Sambacılar’dan davet almıştı. Ancak Türkiye ve Avusturya maçlarında yedek kulübesinden çıkamayarak, sahada siftah yapma şansını kaçırmıştı.

Bonservisi artmayacak

Beşiktaş ve Benfica için Brezilya’nın Rusya ve Almanya maçları büyük önem taşıyordu. Talisca’nın Dünya Kupası’na gidebilirse bonservisini katlama şansı var. Ancak hazırlık maçlarında hiç şans bulamamış olmasıyla Dünya Kupası’na çağrılmayacağı neredeyse kesinleşti. Bu durum üzerine Beşiktaş’ın bonservisi Benfica’da bulunan yıldız oyuncunun 21 milyon avroluk ücretinde indirim isteyeceği ve önümüzdeki günlerde harekete geçeçeği öğrenildi.

Taffarel moral verdi

Aday kadroya çağırılmasına rağmen Brezilya’nın Rusya ve Almanya ile oynadığı maçlarda forma şansı bulamayan Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca ya moral veren isim Claudio Taffarel oldu. Uçakta Taffarel ile bol bol sohbet eden ve yüzü gülen Talisca, Galatasaray’ın ve Brezilya Milli Takımı’nın unutulmaz kalecisi ile instagramda foroğrafını paylaşarak, “Lenda (efsane)” yorumunu yaptı.

Şenol Hoca'yı sevindirdiler

Beşiktaş’ta millî oyuncuların hazır ve sakatlanmadan dönmesi Şenol Güneş’i sevindiren bir gelişme oldu. Quaresma, Vida, Babel ve Medel millî takımlarının maçlarında oynarken herhangi bir sakatlık yaşamadı. Tosic son karşılaşmada görev almazken Gökhan Gönül ve Talisca ise ikinci maçlarda millî takımlarının kadrosuna alınmadı. Bu arada Pepe ve Negredo’nun da çok olumlu yönde iyileşme göstermesi ve her iki futbolcunun da oynayacak durumda olması teknik heyeti sevindiren bir diğer gelişme oldu.

"Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmak istiyorum"

Beşiktaş’ın tecrübeli savunma oyuncusu Pepe, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği dergisine (BEGİKAD) açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’a transfer olmasında kendisi ve ailesine atılan ‘ComeTo Beşiktaş’ mesajlarının etkili olduğunu ifade eden Pepe, “Evet, bu durum beni hayretlere düşürdü. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim de, duymadım da... Sadece bana değil, tüm aileme bu mesaj atılıyordu. Bu durum onların da çok hoşuna gitti. İngiltere, İtalya, Fransa; o kadar çok talep vardı ki ama Beşiktaş taraftarı ile aramda oluşan bağ baskın geldi. Konfederasyon Kupası’nı oynarken de tam olarak kararımı verdim” derken, “Normalde iki yıl olan sözleşmemden çok daha uzun süre Beşiktaş’ta kalabilmeyi hedefliyorum. Eğer kulübümüz ve taraftarlarımız beni ister, ben de buna layık olabilirsem daha uzun yıllar kalmayı çok isterim” sözlerini kullandı. Bu sezon da şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Pepe, “Beşiktaş, insanların kendisini ait olarak hissettiği büyük bir aile. Özellikle stadyumumuz Vodafone Park’taki atmosfer beni kelimenin tam anlamıyla adeta büyülüyor” şeklinde konuştu.

Pepinya... Pinya... Pepeaon... Pepe...

‘Pepe’ isminin nereden geldiğiyle ilgili de konuşan 35 yaşındaki savunma oyuncusu, “Normal ismimin zor telaffuzundan dolayı ailem “Pepinya”, “Pinya”, ilk hocam ise “Pepaon” diye sesleniyordu bana. “Pepaon”, “Büyük Pepe” gibi bir anlama geliyor. Ama babam bu lakabı hiç sevmedi. Zamanla “Pepe” olarak kaldım” şeklinde konuştu.