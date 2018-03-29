Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın bonservisinin alınması için her geçen gün yeni bir formül ortaya çıkıyor.

Siyah-Beyazlılar'ın Brezilyalı yıldız için yeni planı biraz kafa karıştırıcı olsa da sonunda mutlu son var... İki sezondur Kartal'da kiralık olarak forma giyen Talisca'nm 21 milyon euro olan opsiyon ücretini kullanmak isteyen ancak bu parayı bulmak için de kaynak arayan Siyah-Beyazlı yöneticiler, ilk olarak Benfica ile görüşüp opsiyonu kullanacaklarını belirtecek.

ÇİN TAKIMIYLA PROTOKOL İMZALAYACAK

Habertürk'ün haberine göre; şu anda 21 milyon euroyu ödeme durumu bulunmayan Beşiktaş ikili ilişkilerini kullanıp belki de eşine hiç rastlanmamış bir yol izleyecek. Talisca'nın menajerinden oyuncuyu Çin'e 40 milyon euroya satma garantisi alan Beşiktaş, bir kulüple yapacağı özel protokolle Brezilyalı futbolcuyu verecek.

Talisca'nın bonservisinde öncelik hakkı olan Kartal, bu parayı garantiledikten sonra 21 milyon euroyu Benfica'nın hesabına yatıracak. Daha sonrasında ise oyuncunun bonservisi Çinli kulübe aktarılacak