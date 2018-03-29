Ayrıntılar geliyor...
Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda!
29.03.2018 - 17:01 | Son Güncelleme: 29.03.2018 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakem Cüneyt Çakır haziranda gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda görev yapacak.
Etiketler : cüneyt çakır,dünya kupası,
553217 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/553217.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
26
17
3
6
61
28
33
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
46
26
20
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
47
23
24
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
29
35
-6
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
41
47
-6
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
27. Hafta Maçları
30.3.2018
Demir Grup Sivasspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
31.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
31.3.2018
Antalyaspor - Bursaspor
1.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Medipol Başakşehir Fk
1.4.2018
Beşiktaş - Alanyaspor
1.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
1.4.2018
Göztepe - Kasımpaşa
1.4.2018
Galatasaray - Trabzonspor
2.4.2018
Kayserispor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
3
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
28
13
5
10
40
25
15
44
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
28
10
10
8
39
36
3
40
10
Balıkesirspor
28
12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
28
10
7
11
40
35
5
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7