Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ile Makedonya arasında Antalya'da oynanan hazırlık maçında bir ilk yaşanmıştı. Türkiye'de ikinci kez çevrimiçi olarak uygulanan Video Hakem Sistemi yanlış bir kararı düzeltmişti. O anlarda neler yaşandığı görüntülendi.

HAKEMLER ARASINDAKİ DİYALOG

Video Yardımcı Hakem'in başında olan Cüneyt Çakır ile maçı yöneten Halis Özkahya arasında geçen konuşmaların görüntüleri basına yansıdı.

Pozisyonda hakem Halis Özkahya faulün dışarıda yapıldığını düşünüp devam kararı verecekken, Video Yardımcı Hakem'in başında olan Cüneyt Çakır, hareketin içeride olduğunu ve penaltı vermesi gerektiğini söylüyor.

İşte o konuşma;

-Cüneyt Çakır: Halis neye faul çaldın?

-Halis Özkahya: Temas var

-Halis Özkahya: Ayakla temas var

-Cüneyt Çakır: Pozisyon içeride, penaltı

-Cüneyt Çakır: İzlemene gerek yok.