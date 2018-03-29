Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın New York Knicks'i 118-101 yendiği maça, Ersan İlyasova'nın FETÖ'cü Enes Kanter'i yere sermesi damga vurdu.
Ersan, Enes'e yaptığı bloğun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes'in aklını aldı NBA'de Philadephia'nın New York'u yendiği maçta Ersan İlyasova, FETÖ lideri Gülen'e bağlılık yemini eden Enes Kanter'i bloklayınca sosyal medyayı coşturdu.
"KESİN BLOK YEDİ"
İlyasova, "play-off motivasyonu, 8 galibiyet ve doğru süreç" hashtaglerini paylaştığı görüntüye not düşerken "Kesin blok yedi" ifadesiyle Kanter'e göndermede bulundu.
Ersan İlyasova'nın bu paylaşımının altına takipçilerinden destek mesajları yağdı.