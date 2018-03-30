Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 29. haftasında deplasmanda Rusya’nın Khimki ekibini 73-64 yendi. Maça Wanamaker, Kalinic ve Melli’nin basketleriyle 7-0’lık seriyle başlayan temsilcimize Shved, Gill ve Jenkins’le cevap geldi. İkinci çeyreğe 20-18 önde geçen sarı-lacivertliler karşılıklı sayılarla geçen 2. çeyrek sonunda soyunma odasına 38-37 geride girdi. Müsabakanın üçüncü çeyreği dengeli başladı. Karşılaşmanın 25. dakikasını 45-43 üstün geride bırakan Fenerbahçe Doğuş, Dixon, Wanamaker, Sloukas ve Melli’nin basketleriyle etkili oldu ve çeyreği 59-53 üstün kapattı.



Avantajını korudu

Son çeyreğin başında Sloukas ve Thompson ile basket bulan Fener, 32. dakikanın başında farkı çift haneye taşıdı: 64-53. Yakaladığı avantajı maç sonuna kadar devam ettiren sarı-lacivertli ekip, sahadan 73-64 galip ayrıldı. Bu skorla Fenerbahçe Doğuş 21. galibiyetini elde ederken, Khimki 13. defa mağlup oldu.

Çeyrek finalistler belli oldu

Euroleague’de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe Doğuş’un yanı sıra Rusya’dan CSKA Moskova ile Khimki, Yunanistan’dan Olimpiakos ve Panathinaikos, Litvanya’dan Zalgiris ile İspanya’dan Real Madrid ve Baskonia play-off çeyrek final turuna yükseldi.

Daha hızlı olmalıyız

Maçı değerlendiren Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, “İyi basketbol oynamaya devam etmeye, bir maç daha kazanmaya çalıştık. 40 dakika boyunca iyi savunma yaptık. Değiştirmemiz gereken en önemli yer hücum. Durumu daha iyi algılayıp rakibi daha hızlı cezalandırmalıyız” diye konuştu.