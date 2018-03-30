Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin haziran ayında yapılacak olağan genel kurulunda başkanlık için aday olacağını duyuran Ali Koç’un ardından Aziz Yıldırım da yarışa dahil olacağını resmen bugün açıklayacak. Hafta sonunda Karadeniz Ereğli’de katıldığı organizasyonda koltuğu bırakmayı düşünmediğini dile getiren Yıldırım, resmî açıklamayı nostaljik bir etkinlikle yapacak. Aziz Yıldırım, 1998’de ilk kez başkan adaylığını açıkladığı Çırağan Kempinski Otel’de düzenleyeceği basın toplantısıyla Koç’a rakip olacağını duyuracak. Sabah 11.00’de yapılacak toplantıda Başkan Yıldırım’ın adaylığını ilan etmesinin yanı sıra gündemi sarsacak açıklamalarda bulunması bekleniyor.



F.Bahçe’nin adamıyım

Aziz Yıldırım tarihi toplantı öncesi yaptığı son toplantıda “Ben kimsenin adamı olmadım. Sadece Fenerbahçe’ye hizmet ettim” demişti. Fenerbahçe’nin bir siyasi parti değil, spor kulübü olduğunu vurgulayan Yıldırım, Ali Koç’un yürütmekte olduğu kampanyanın sarı-lacivertli camiaya zarar verdiğine dikkat çekmiş ve birlik beraberlik vurgusu yapmıştı. Aziz Yıldırım, “Ben, Fenerbahçe’ye 20 sene hizmet ettim. Kötü yönetmiş, iyi başkanlık yapmamış olabilirim. Ama bana saygı duymalısınız. Çünkü ben hiçbir maddi karşılık beklemeden bu kulübe hayatımı verdim” çıkışında bulunurken, “İsteseydim onlar kadar zengin olurdum. Ama ben kimsenin değil bir tek Fenerbahçe’nin adamı oldum” demişti.