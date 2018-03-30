Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy’deki Galatasaray beraberliğiyle önemli bir fırsatı kaçırmış olsalar da sarı-lacivertliler mutlu sona inanıyor. Kalan maçlarda 24 puan hedefi koyan teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularıyla düzenli toplantılar yaparak adeta beyin yıkıyor. Henüz hiçbir şeyin bitmediğini vurgulayan Kocaman, “Rakiplerimiz birbirleriyle karşılaşacak. Bunun dışında da çok zorlu maçları var. Şampiyonluk hayal değil. 8’de 8 yaparsak hedefe ulaşırız” sözleriyle oyuncularının motivasyonunu artırmaya çalışıyor. Tecrübeli teknik adam, “Biz hata kotamızı fazlasıyla doldurduk. Şimdi her şeyi doğru yapıp onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İlk yarıda olduğu gibi yine takılacaklar” ifadeleriyle inancını futbolcularına aşılıyor. Oyuncular da Volkan, Mehmet Topal, Hasan Ali ve Josef’in organize ettiği toplantılarla motive oluyor.

Giuliano’nun Rusya aşkı

Dünya Kupası’na bilenen Brezilya’nın Rusya ve Almanya ile yaptığı hazırlık maçlarının kadrosuna çağırılmayan Giuliano umudunu kaybetmiş değil. Daha önce 13 defa giydiği formayla Rusya’da sahne almayı hayal eden sambacı, kalan haftalarda göstereceği performansla teknik direktör Tite’nin dikkatini çekmeyi başarabileceğini düşünüyor. Tite de sürekli telefonda görüştüğü Giuliano’ya henüz her şeyin bitmediğini belirterek moral aşılıyor. Sambacının, millî takım sevdasının Fenerbahçe’ye yaraması bekleniyor.

Elif’in talibi çok

Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamadığı için tecrübe kazanması amacıyla kiralanması düşünülen Elif Elmas için onlarca kulüp sırada bekliyor. Sarı-lacivertliler, Manchester City, Borussia Dortmund, Feyenoord ve PSV’nin yakından takip ettiği Elif için sadece kiralık tekliflerini değerlendiriyor. Genç Makedon ise kalıp mücadele etmek istiyor.

Kayseri rotasyonu

Aykut Kocaman, Kayseri deplasmanında alışılmış kadrosuna geri dönüş yapacak. Galatasaray derbisinde Mehmet Ekici ve Soldado’yu ilk 11’de tercih eden Kocaman, bu sefer Aatıf- Fernandao ikilisine şans tanıyacak. Ekici ile Soldado, Alper ve Valbuena gibi hamle oyuncusu olarak yedek soyunacak.