Başkan adaylığını resmen açıklayan Ahmet Ağaoğlu dün TRT Spor’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kimsenin elinde sihirli değnek olmadığını söyleyen Ağaoğlu, “3 sene sabır istiyorum. Bu sabrı isterken körü körüne sabır istemiyorum. Yapmış olduğumuz uygulamaları an be an izlesinler. Bunları gördükleri zaman, yaptığımız işleri uyguladığımız programın Trabzonspor’u 2,3 sene sonra hangi noktaya getirdiğini görecekler. Ben yaptım oldu havasına girmeyeceğiz. Hiç kimsenin kasası Trabzonspor değildir. Trabzonspor büyük camiadır. 10 milyon taraftarıyla Türk futbolunda çok farklı bir konumdadır. Gece yarısı iki bin mesaj aldım. İnsanlar kulübün kongresine başkan adayı çıkıyor diye seviniyor” dedi.



Trabzon’a borcum var

Trabzonspor’un farklı bir yapısı olduğunu söyleyen Ahmet Ağaoğlu, “Biz bir İstanbul takımı değiliz. Trabzonspor’un Türk futbolunda yakalamış olduğu başarıları çok iyi analiz etmek lazım. Burası bir futbol kenti. Ama ne zaman ki biz rotamızdan saptık, altyapımızı görmezlikten geldik bu hale düştük. Ben 2002’de başkanlığına aday olduğumda yayınladığım manifestonun ilk 4 maddesi UEFA kriterleri ile alakalıydı. Sen gelir gider dengesini sağlamazsan sıkıntıdasındır zaten. Aşırı futbol sevdalısı bir insan değilim. Ben Trabzonspor sevdalısıyım. Benim Trabzonspor’a borcum var. Bir anlamda hiç kimsenin elini taşın altına koyamadığı ortamda ben borcu ödemeye geliyorum. Benim başlangıç noktam bu” ifadelerini kullandı.



Milyonluk transfer yok

Altyapının önemine vurgu yapan Ağaoğlu, “Trabzonspor bugün Porto gibi veya benzeri takımlar gibi altyapıdan yetiştirdiği genç futbolcuları satıp para kazanacağı konumdayken, artık menajerler bana futbolcu satar beklentisine girilmiş. Gökdeniz ile Yusuf’un arasına 10 sene giriyor. Kafayı kaldırıyorsunuz A takımda altyapıdan bir tane oyuncu yok. Siz o çocuğu, Yusuf’u, Okay’ı, Abdulkadir’i nasıl motive edeceksiniz” dedi. Hoca konusunda kesin bir kararı bulunmadığını söyleyen Ağaoğlu, “Bu sistemi kabul edip başarılı olacağına inandığımız insanlarla çalışacağız. 11 altyapı oyuncusuyla sahaya çıkacağız demiyorum ama milyon rakamı bizim yapacağımız transferlerde telaffuz edilmeyecek” diye konuştu.

Aslan’a bileniyorlar

Hafta sonunda İstanbul’da Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, yarı sahada çift kale taktik maçı yaptı. Çalımbay, antrenmanı zaman zaman keserek oyuncularına uyarılarda bulundu.

Çoğunluk sağlanamadı

Trabzonspor’un Olağanüstü Genel Kurulu’nun ilk toplantısında beklendiği gibi çoğunluk sağlanamadı. Kulüpten yapılan açıklamada daha önce belirtildiği gibi genel kurulun ikinci toplantısının 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu’nda yapılmak üzere tehir edildiği duyuruldu.



Son 3 maç Trabzon’un

Trabzonspor, Galatasaray ile oynadığı son 3 resmî maçtan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig’de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada evinde G.Saray’ı 2-1 yenen bordo-mavililer, geçen sezonki maçları da 1-0 ve 2-0’lık sonuçlarla kazanmıştı. G.Saray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, rakibinin dört kırmızı kart gördüğü maçta 2-1’lik skorla elde etmişti.

ÇALIMBAY İDDİALI

G.Saray’ı yeneceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay dün Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi. Galatasaray maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Onların şampiyonluk iddiası varsa bizim de Avrupa hedefimiz var. İstanbul’dan puan ya da puanlar çıkarmaya bakacağız. 8 maçın hepsi de bizim için önemli” dedi. Takımına güvendiğini söyleyen Çalımbay, “Sahada mücadele edip, her şeyimizi vererek bu maçı çok iyi şekilde bitireceğimize inanıyoruz” dedi. Rıza Hoca, yaklaşan kongre ile ilgili olarak ise “Hangi yönetim gelirse gelsin buraya güç katacaktır. Yalnız burada radikal kararlar alınması gerekiyor. Onlar alındığında Trabzonspor’un önünün açık olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.