Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray, şampiyonluk yolunda bu hafta kesinlikle yara almak istemiyor. Son yıllarda şansı tutmadığı Trabzonspor’u sahasında ağırlayacak sarı-kırmızılılarda hazırlıklar tam gaz sürerken teknik direktör Fatih Terim, her konuda titiz davranıyor. Her zamanki gibi topun rakip sahada oynanmasını futbolcularına dikte eden tecrübeli teknik adam, Trabzonspor’un sahasında oynanan ve 2-1 kaybedilen Igor Tudor dönemindeki maç üzerinde yaptığı incelemede hayrete düştü. Galatasaray’ın o maçtaki verilerinin beklenen seviyenin çok altında olduğunu gören Fatih Terim, “Pazar günü bazı istatistikler ilk maçın tam tersi olmalı. 3 şutla maç mı kazanılır? Rakibe savunma yapmaktan hücum fırsatı bile vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.



Sol silah olacak

İlk maçta topa daha çok sahip olmasına rağmen sadece 3 şut atabilen Galatasaray, 2 korner kullanabilmişti. Pazar günü 15 şutu alt taban olarak belirleyen Fatih Terim, Trabzon’da Tolga ile Linnes’in oluşturduğu sol çizgiden çok karşı hücum yendiğini ve hiç etkili olunmadığını tespit etti. Bordo-mavili ekip kendi evinde Galatasaray’a karşı hücum organizasyonlarının yüzde 47’sini sarı-kırmızılıların sol çizgisinden gerçekleştirirken, Cimbom bu bölgeden hücum oluşturmakta çok zorlanmış ve yüzde 28’de kalmıştı. Terim, pazar günü Nagatomo ile Rodrigues’in yer alacağı sol çizginin takımın en önemli hücum silahlarından biri olmasını isterken her iki çizgiden de rakip oyuncuların rahat geçiş yapmasını oyuncularına yasakladı.



Hava topları kazanılmalı

Öte yandan Galatasaray ilk maçta hava toplarından da rakibinin çok gerisinde kalmıştı. Hava mücadelelerinin yüzde 68,6’sını bordo-mavililer kazanırken, sarı-kırmızılılar sadece yüzde 31,4’ünde üstünlük sağlamıştı. İkili mücadelelerde de Trabzonspor’un Galatasaray’a üstünlük kurmuş ve mücadelelerin yüzde 55,6’sından ev sahibi takım galip çıkmıştı. Feghouli’nin ilk maçta gördüğü kırmızı kartı da oyuncularına hatırlatan Fatih Terim, “Ne olursa olsun mücadeleye 11 kişi devam etmemiz çok önemli” ifadesini kullandı.

Bulut da dava açıyor

Menajer Ahmet Bulut, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Bruma transferlerinden 2 milyon avro alacağı olduğunu gerekçe göstererek Galatasaray’a dava açıyor. Geçtiğimiz hafta 2016 ve 2017 sezonundan alacakları olduğu için menajer Batur Altıparmak’ın açtığı dava gündem olmuştu. Başkan Mustafa Cengiz ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Galatasaray’a karşı yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayız” ifadelerini kullanmıştı.,

Gomis’ten 2.000 imza

Galatasaray’ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Aslantepe GSSTORE’da düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu. 15.00’te başlayan ve bir saatte bitmesi planlanan imza günü yoğun ilgi sebebiyle iki saati aşkın sürede tamamlandı. Gomis 2 bine yakın Galatasaray lisanslı ürününü imzaladı ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. İmza günü süresince Gomis ile özdeşleşen Aleyna Tilki’nin ‘Sen Olsan Bari’ şarkısı çalındı. Gomis gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söylerken, “Trabzonspor maçında iyi bir sonuç alıp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz” dedi.

Fırat Aydınus’a güven yok

Galatasaray’ın, Trabzonspor ile oynayacağı mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus, Galatasaray’ın bugüne kadar 44 maçında görev alırken özellikle son yıllarda verdiği kararlar sarı-kırmızılılar tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Bu sezon oynanan Sivas maçında Galatasaray aleyhine çalınan penaltı, geçen sezonki Trabzonspor ve Fenerbahçe maçında verdiği kararlar tartışma konusu olmuştu. Galatasaray taraftarlar maçın hakeminin Fırat Aydınus olarak açıklanması üzerine dün sosyal medyada eleştirel mesajlar attı.