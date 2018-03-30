Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli teknik adam, devre arasında Alanyaspor’dan transfer edilen Vagner Love’u eski takımına karşı ilk 11’de başlatacak. Başakşehir maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat olduktan sonra özel maskeyle çalışmalara katılan Negredo ise kulübede bekleyecek. Doktorlardan gelen “Oynayabilir” raporuna rağmen İspanyol golcüyü riske atmak istemeyen Şenol Hoca’nın, eski takımına karşı daha etkili olabileceğini düşündüğü için Vagner Love’da karar kıldığı öğrenildi. Öte yandan bir süre önce sakatlıkları bulunan Pepe ve Tosic’in tamamen iyileştiği ve Alanyaspor karşısında forma giyebileceği aktarıldı.

Talisca şart koştu

Portekiz basınında Talisca ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Haberde, “Sezon sonunda görüşme hakkı Beşiktaş’ın” diyen yıldız oyuncunun menajeri Carlos Leite’nin yeni sözleşme için Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturduğu öğrenilirken, Talisca’nın bir şartla sözleşme yenilemek istediği belirtildi. Avrupa’dan teklif gelmesi durumunda değerlendirmek istediğini söyleyen Talisca’nın, sözleşmesine serbest kalma bedeli konulmasına karşı çıktığı ve bu şartla Beşiktaş’ta devam edebileceğini yönetime bildirdiği iddia edildi.

Cenk gitsin istemedim

İngiliz basınına konuşan Şenol Güneş, “Cenk Tosun’un Everton’a transfer olmasını hiç istemedim. Bu karar, kulüp adına alınması kolay bir karar değildi. Çünkü Cenk en önemli oyuncularımızdan biriydi. Premier Lig’de başarılı olabilir. Genç ve futbolu, çalışmayı sever. Çok iyi bir merkez golcüsü. Mevcut performansı artacaktır” dedi.



Allardyce’ın suyu ısındı

Everton’da teknik direktör Sam Allardyce’ın yerine Paulo Fonseca’nın getirileceği iddia edildi. İngiliz basını Everton’ın başında henüz 4. ayını dolduran 63 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının beklentileri karşılaşamadığını yazdı. Cenk Tosun’un da formasını giydiği Everton’da Allardyce’ın kadro seçimleri tartışma konusu oluyordu.