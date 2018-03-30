Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Karabükspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'e verilen milli aranın ardından heyecan Sivasspor Karabükspor mücadelesi ile tekrar başlıyor. Haftanın açılış maçında Karabükspor'u konuk eden Sivasspor, evinde seyirci avantajıyla 3 puanı almanın peşinde. Ligin dibine demir atan Karabükspor ise Sivas deplasmanından puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki Sivasspor Karabükspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Sivasspor - Kardemir Karabükspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda 30 Mart Cuma günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Hakan Bilgiç, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Robinho, Bifouma, Kone

Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Bliznichenko, Osman, Skulason, Leandrinho, Ibanez, Ergin Keleş

Ev sahibi takımda Ziya ve Mert Hakan'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca son dönemin formda ismi Emre Kılınç cezası nedeniyle Karabükspor'a karşı forma giyemeyecek.

Kardemir Karabükspor'da ise Cem, Ferhat, Alexe ve Stahl sakatlıkları nedeniyle Sivasspor maçında yok.

Sivasspor, Kardemir Karabükspor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında yarın evinde Kardemir Karabükspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde tesislerde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktik maçla sona erdi.

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanı, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile kulüp başkan vekili Erdal Sarılar ve asbaşkan Mehmet Ali Topal da izledi.

Samet Aybaba: Zor maç olacak

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Karabükspor maçıyla ilgili olarak, "Zor maç olacak. Önceden baskılı oynayıp skoru elde etmek istiyoruz ama futbol bu, içinde bir sürü şey var. Her şeye hazırlıklıyız" dedi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 27'nci haftada kendi evinde oynayacakları Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde koordinasyon ve pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Carl Medjani, Henri Saivet ve Thievy Bifouma katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Ziya Erdal ise takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, cuma günü oynayacakları Karabükspor maçının zor geçeceğini belirterek futbolcularını rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi. Aybaba, "Biz rakiplerimizin puan sıralamasındaki durumuna, konumuna bakmadan herkese aynı ciddiyette, aynı disiplinle, aynı özveriyle çalışıp hazırlanıyoruz. Bu da öyle maçlardan bir tanesi. Arkadaşlarımızla şimdi de konuştum, bu maçlara çok ciddi bakmak lazım. Çünkü rehavet denen şey bizim takımımızın içinde çok yok. Ama küçük de olsa uyarmak lazım diye düşündüm. Zor maç olacak. Önceden baskılı oynayıp skoru elde etmek istiyoruz ama futbol bu, içinde bir sürü şey var. Her şeye hazırlıklıyız. İki haftadır iyi oyunumuzu puan sıralamasına yansıtamadık. Artık oraya da yansıtmaya devam etmek istiyoruz. Mert Hakan ve Ziya'nın sakatlıkları var. Sağlık ekibinin raporuna göre bakacağız" dedi.

Karabükspor geçmişe sünger çekip tekrar savaşacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Aytekin, bu sezon alabildikleri kadar puanı hanelerine yazdırmak istediklerini ifade ederek "Son maçımıza kadar savaşacağız." dedi.

Aytekin, yaptığı açıklamada, milli takım maçları nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini, 27. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Teknik direktör Ünal Karaman'ı takımın başına getirdiklerini hatırlatan Aytekin, "Bu, takımda olumlu bir ivme yakalanmasına neden olacaktır. Yeni hocamızla kazanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Artık kazanmak istiyoruz. Bu sezon zor bir süreç yaşıyoruz. Daha önce de yaşadık ve geride kaldı. Yine atlatacağız. Karabük hep birlikte olup bunu başaracaktır. Buna canıgönülden inanıyoruz. Önümüzde Sivasspor maçı var. Her şeyi unutup bu maça odaklandık. Bu sezon alabildiğimiz kadar puanı hanemize yazdırmak istiyoruz. Son maçımıza kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kırmızı-mavili ekibin Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları kapsamında yapması planlanan antrenman, teknik direktör Ünal Karaman'ın takıma izin vermesi dolayısıyla iptal edildi.

Bilet fiyatları...

VIP 40 TL, Kuzey Kale Arkası 20 TL, Maraton Tribünü 15 TL, Güney Kale Arkası Tribünü 5 TL, Misafir Tribünü 20 TL