Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci Senad Ok, Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü bir teknik direktöre imza attırdığını söyledi.



İşte Senad Ok'un açıklamalarının o bölümü:



Fenerbahçe'de oyuncu transferi için kulübün sıfır zararla kapatması gerekiyor. Mevcut durumda 10 milyon euro zarar gözüküyor. Artan döviz kuru da bu rakamı değiştirebilir. Fenerbahçe kulübü bu konuyla ilgili UEFA'ya gitti ve görüşme yaptı.



Bu mevcut tabloda ne Aziz Yıldırım veya Ali Koç'un yıldız transfer yapması zor. İki adayda alt yapıya yönelmiş durumda. İlk kez bir seçim yarışında alt yapı çalışması yapılıyor. Ali Koç'un açıklamalarına baktığımızda uzun vadeli planlar ve Barcelona kulübünün alt yapısının yapılacak bir iş birliği. Ama bu kısa vadede değil uzun vadede.



Aziz Yıldırım'ın da alt yapı projesi var. Alt yapı sistemi tamamen değişecek. Bu yabancı bir isim olacak. Bu dünyaca ünlü teknik adam ile imzaların atıldığı ve İstanbul'a geldiğini öğrenildi. 8-9 tane sahanın yeni sezona yetişmesi için çaba gösterdikleri belli oldu.



Bu ismi sadece Şekip bey ve Aziz Yıldırım biliyormuş. Bu ismin Hollandalı bir futbol adamı olduğu. Bu dünyaca ünlü isim tamamen alt yapı ile ilgilenecek. Bu çercevede Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun.