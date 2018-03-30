THY Euroleague'de 29 maçta 21 galibiyet elde eden sarı-lacivertli temsilcimiz normal sezonun son haftasında Unicaja Malaga'yı ağırlayacak.
Fenerbahçe Doğuş, play-off'ta normal sezonu 7. bitiren takımla karşılaşacak.
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THY Euroleague'de 29 maçta 21 galibiyet elde eden sarı-lacivertli temsilcimiz normal sezonun son haftasında Unicaja Malaga'yı ağırlayacak.
Fenerbahçe Doğuş, play-off'ta normal sezonu 7. bitiren takımla karşılaşacak.
Etiketler : Fenerbahçe Doğuş,Olympiakos,Unicaja Malaga,THY EuroLeague,