Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Mart ayı içerisinde Premier Lig'de oynayan forvetleri değerlendirdi.

MART AYININ EN İYİ FORVETİ SEÇİLDİ

Everton forması giyen Milli futbolcu Cenk Tosun, CIES'in araştırmasında Mart ayının en iyi forveti seçildi.

Mohamed Salah, Roberto Firmino, Aubameyang, Hazard gibi atak futbolcularını geride bırakan Cenk Tosun, 89.3 oran ile 1. sırada yer aldı. 2. sırada yer alan Mohamed Salah'a 86.7, 3. Sadio Mane'ye ise 84.7 oran verildi.

3 MAÇTA 4 GOL ATTI

Mart ayında 3 Premier Lig maçına çıkan Cenk Tosun, Burnley ve Brighton ağlarını birer kez havalandırırken Stoke City maçında da 2 gol kaydetme başarısı göstermişti.