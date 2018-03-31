Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresunspor Altınordu maçı şifresiz canlı izle ile ilgili aradıklarınız burada. Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 28 maçın ardından 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 37 puanla 11. sırada bulunan Karadeniz ekibi Giresunspor, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 48 puanla 4. sırada yer alan İzmir temsilcisi Altınordu ile kendi evinde karşılaşıyor. Futbol severler Giresun Altınordu maçı canlı skor kaç kaç? sorularına cevap arıyor. Saat 15:00'da başlayan Giresunspor Altınordu maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılıyor... İşte detaylar...

Altınordu, Giresunspor maçına hazır

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akın Çorap Giresunspor mücadelesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Giresun Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te karşı karşıya geleceği Akın Çorap Giresunspor maçı öncesinde son antrenmanını konakladığı Ordu'da yaparak, maç saatini beklemeye başladı. Ordu Fatih Sultan Mehmet Tesisleri'nde yapılan son idmanı ısınma ve 5'e 2 çalışmasıyla tamamlayan İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Kerim Alıcı, Ali Emre Yanar, Barış Alıcı, Fatih Aktay ve Oğulcan Ülgün kamp kadrosunda yer almadı. Giresunspor maçı öncesi son çalışmada açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Giresunspor ile 3 senedir kazanamadık ama kazanamadığımız birçok maçın ilklerini başardık. Yarın da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. İyi durumdayız, hedefimiz 3 puanla ayrılmak. Bizi buralara getiren, bizim başarımız ve istikrarımız. Beni en çok mutlu eden de sahada ortaya konan performans, takımımın sergilediği o oyun sistemi, bizleri buralara getirdi. Hiçbir maç kolay değil, yarınki maç, belki de en zor maç" şeklinde konuştu.

Berkay Samancı: "Giresunspor maçını kayıpsız geçmek istiyoruz"

Altınordu’nun başarılı futbolcularından Berkay Samancı ise, Karadeniz’den galibiyet alıp, şehirlerine dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Samancı, "Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Son 6 haftaya kaldık. Maçlara tek tek bakıyoruz. Kendi içimizde hedeflediğimiz bir nokta var. Bu noktaya gitmek için 6 maçlık olan serinin, ilk ayağı olan Giresunspor maçını kayıpsız geçmek istiyoruz. Bunun için iyi hazırlandık, 2 gün önceden geldik. Burada idman yapacağız. Kardeş kulübe de teşekkür ediyoruz, bizlere sahalarını açtılar. Hafta sonu Karadeniz’den güzel bir galibiyet alıp şehrimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Giresunspor'da büyük düşüş

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 3. tamamlayan Akın Çorap Giresunspor ikinci yarıda düşme potasına yakınlaştı. İlk yarıyı 30 puanla kapatan Çotanaklar, ikinci yarıda yalnızca 7 puan alabildi ve bitime 6 maç kala 11. sıraya demirledi.

2017-2018’e şampiyonluk parolasıyla başlayan Akın Çorap Giresunspor, sezonun ikinci yarısında aldığı sonuçlarla önce ilk ikiden, sonrasında ise Play-Off hattından uzaklaşarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Spor Toto 1. Lig’de 2017-2018 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Akın Çorap Giresunspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla bu hedefinden hızla uzaklaştı. Yeşil Beyazlılar, ilk devre oynadığı 17 maçta, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 30 puan topladı. Çotanaklar, topladığı 30 puanla devreye 4. sırada girdi. Ligin ikinci yarısında ise Giresunspor bu başarısını sürdüremedi. Metin Diyadin ile yollarını ayıran Çotanaklar'da, 16 günlük Yılmaz Vural macerası ise alınan kötü sonuçların ardından erken sonlandı. Vural’ın gönderilmesinin ardından takımın başına 23 günlük aradan sonra yeniden Metin Diyadin getirildi.

Diyadin, ikinci kez geldiği takımın başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet 2 de mağlubiyet aldı. Yeşil-Beyazlılar, ligin ikinci yarısında 2018 yılında oynadığı 11 lig maçında, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak sadece 7 puan toplayabildi. Ligde 37 puanla 11. sırada bulunan Akın Çorap Giresunspor, üst üste yaşadığı bu puan kayıplarının ardında ilk 6 yarışından hızla uzaklaştı ve 11. sıraya geriledi.

Altınordu, Giresunspor deplasmanında

Spor Toto 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Altınordu, 29. hafta maçında yarın Akın Çorap Giresunspor’a konuk olacak Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son 4 maçı kazanarak haftaya 48 puanda giren Altınordu, yarın 37 puanı bulunan Akın Çorap Giresunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Giresun Atatürk Stadı’nda oynanacak olan ve saat 15.00’te başlayacak olan zorlu müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Fatih Aktay ile Barış Alıcı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Altınordu ilk galibiyetini arayacak

Yarın Akın Çorap Giresunspor’a konuk olmaya hazırlanan Altınordu rakibini devirerek hem bu sezon ilk kez üst üste 5. kez kazanmayı hem de rakibi karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Daha önce oynanan 9 müsabakada İzmir ekibinin galibiyeti bulunmazken, Karadeniz temsilcisinin ise 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 5 maçta ise eşitliği bozamadı.