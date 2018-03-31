Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evkur Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği şifresiz canlı anlatım izle ve Malatya Gençlerbirliği maçı canlı skor kaç kaç? gibi aradıklarınız bu haberde yer alıyor. Süper Lig'de oynadığı 26 maçın ardından Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek 34 puanla 10. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 27 puanla ligde kalma mücadelesi veren Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Evkur Yeni Malatya, Gençlerbirliği karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Gençlerbirliği ise zorlu geçen Malatya deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Futbol severler ise Malatya Gençlerbirliği maçı canlı skor kaç kaç? gibi detayları araştırıyor. İşte Malatya Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı anlatım detayları...

Evkur Yeni Malatya Gençlerbirliği maçını canlı olarak takip etmek için tıklayın

Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı saat 13.30'da beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in geride kalan 26 haftasında 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunan sarı-siyahlı ekip, 34 puan topladı.



Malatya temsilcisi, ligde yaptığı son 2 maçta mağlup oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında kalesinde 6 gole engel olamazken sadece bir gol atabildi.



Evkur Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı sarı-siyahlılar, 1-0 kazanmıştı.



Öte yandan Yeni Malatyaspor'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Gençlerbirliği, Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşma öncesi son çalışmasını Malatya'da yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanda dar alanda top kapma oynadı. Başkent ekibinin 1 saat süren idmanı çıkış çalışmasıyla sona erdi.

Başkent temsilcisinde kart cezalısı Siarhei Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ve Ahmet İlhan Özek, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.