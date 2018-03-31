Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Bursaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Antalya Bursa maçı canlı skor kaç kaç? gibi detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 28 puanla 14. sırada bulunan Antalyaspor, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 33 puanla 11. sırada yer alan Bursaspor'u konuk ediyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Antalyaspor, Bursapor karşısında haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Bursaspor ise zorlu geçecek Antalya deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Peki heyecan seviyesi bir hayli yüksek geçen Antalya Bursa maçı canlı skor kaç kaç? İşte Antalya Bursaspor maçı şifresiz canlı anlatım detayları...

Antalyaspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Saat 16:00'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli yayınlanan Antalyaspor Bursaspor maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

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Antalyaspor, Bursaspor maçına hazır

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor karşılaşması öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki son antrenmanda, kırmızı-beyazlı ekip taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, idmanın ardından kampa girdi.

Antalyaspor'da kart cezalıları Yekta Kurtuluş, Celustka ile sakatlıkları devam eden Salih Dursun, Zeki Yıldırım ve Danilo, Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı taraftarın Bursaspor maçında tribünleri doldurmasını istedi.

Bursaspor mücadelesinin kendileri için "dönüm maçı" niteliğinde olduğunu vurgulayan Arıcı, bu haftayı üç puanla kapatıp gelecek hafta Karabük deplasmanına moralli giderek, ligde daha yukarılara çıkmak istediklerini söyledi.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Antalyaspor-Bursaspor karşılaşmasını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.