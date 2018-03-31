Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Everton Mancester City maçı şifresiz canlı anlatımı ile beraberiz. Premier Lig'de Türk futbol severlerin de yakından takip ettiği bir maçla karşı karşıyayız: Everton Mancester City... Cenk Tosun'lu Everton, Premier Lig devi Mancester City'i konuk ediyor. Peki Everton Mancester City maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Ligde oynadığı 30 maçın ardından 26 galibiyet, e beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 81 puanla en yakın rakibi Manchester City'e 16 puan fark atarak birinciliği 81 puanla kimseye bırakmayan Manchester City, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 40 puanla 9 sırada yer alan Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton deplasmanına konuk oluyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Everton, güçlü rakibi Manchester City karşısında haftayı mutlak galibiyetle kapatmak istiyor. Manchester City ise Everton karşısında da galip gelerek haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Peki Everton Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenecek? Everton Manchester City maçı beIN Sports ekranlarından TSİ saat 19:30'da başlayacak.

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Everton Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenecek?

Everton Manchester City maçı saat 19:30'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak izlenecek. Ancak Everton Manchester City maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Büyük gurur! Cenk Tosun, Premier Lig'in en iyi forveti seçildi

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin araştırmasına göre Premier Lig'de Mart ayının en iyi forveti, Beşiktaş'tan rekor bir ücret karşılığında Everton'a transfer edilen Milli futbolcu Cenk Tosun oldu.

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Mart ayı içerisinde Premier Lig'de oynayan forvetleri değerlendirdi.

MART AYININ EN İYİ FORVETİ SEÇİLDİ

Everton forması giyen Milli futbolcu Cenk Tosun, CIES'in araştırmasında Mart ayının en iyi forveti seçildi.

Mohamed Salah, Roberto Firmino, Aubameyang, Hazard gibi atak futbolcularını geride bırakan Cenk Tosun, 89.3 oran ile 1. sırada yer aldı. 2. sırada yer alan Mohamed Salah'a 86.7, 3. Sadio Mane'ye ise 84.7 oran verildi.

3 MAÇTA 4 GOL ATTI

Mart ayında 3 Premier Lig maçına çıkan Cenk Tosun, Burnley ve Brighton ağlarını birer kez havalandırırken Stoke City maçında da 2 gol kaydetme başarısı göstermişti.



Guardiola gözünü kararttı! Real'in yıldızını istiyor



Premier Lig'de açık ara şampiyonluğa giden Manchester City bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz The Sun Gazetesi, mavi beyazlı ekibin Real Madrid forması giyen Isco Alarcon için harekete geçtiğini yazdı.

Alexis Sanchez ve Riyad Mahrez transferlerinde hayal kırıklığı yaşayan Manchester City'nin teknik direktör Pep Guardiola'nın çok beğendiği ve özellikle istediği 25 yaşındaki yıldız için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Real Madrid'de Zinedine Zidane'in gözüne bir türlü giremeyen ve zaman zaman kulübeye mahkum olan Isco'nun da kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı bildirildi. Manchester United ve Arsenal'in de temasta olduğu yıldız futbolcunun tercihinin ise Guardiola faktörü nedeniyle Manchester City olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Manchester City'nin ayrıca Isco dışında orta saha, defans ve forvet hattına birer takviye daha yapmayı planladığı da ifade edildi. Isco bu sezon Real Madrid'de 18 maçta 11'de başlayan toplamda 25 karşılaşmaya çıkan Isco, 5 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

Guardiola'ya ağır itham: "Sürekli korku içinde yaşıyor"



Hans-Wilhelm Müller-Wohlfart, futbol dünyasının en tanınmış doktorlarından biri. 35 yıldan uzun süredir Bayern Münih'in kulüp doktoru olarak görev yapan Wohlfart, eski teknik direktör Pep guardiola ile yaşadığı görüş ayrılıkları üzerine istifa etmiş; Jupp Heynckes'in takımın başına geçmesinin ardından, yeniden işinin başına dönmüştü.

Alman ZDF kanalına konuşan Wohlfart'ın, Guardiola'ya yönelik öfkesi kolay kolay geçeceğe benzemiyor. Zira 75 yaşındaki doktor, Guardiola'nın, mesleğini küçümsediği görüşünde. Guardiola'nın, sakatlıklar konusunda kendisinden daha bilgili olduğuna inandığını söyleyen Wohlfart, "Ona göre bir oyuncu acı duymuyorsa oynayabilirdi. Vücudun kendisini yenileme süreci ile hiç ilgilenmiyordu. Uzun yıllara dayanan deneyimim de onun için bir anlam ifade etmiyordu. Beni ve mesleğimi küçümsedi. Sakatlıklar konusunda bile kendisinden başka hiç kimsenin söz sahibi olmasına katlanamıyordu" diye konuştu.



Guardiola'nın dışarıdan görünen aksine büyük bir öz güven sorunu olduğunu öne süren Wohlfart; "Onun bu sorunu gizlemek için yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu yüzden sürekli korku içinde yaşıyor. Bu hayatta korktuğu tek şey yenilmek değil; gücünü kaybetmek" yorumunu yaptı.