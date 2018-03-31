Attığı gollerden sonra Milan formasını öpmesiyle İtalya’da gündeme oturan yıldız oyuncu “Daha önce Hamburg ya da Leverkusen’de oynarken böyle bir şey yapmamıştım ancak kendimi tamamen Milan’a ait hissediyorum. Bu yüzden gollerimden sonra formamı öpmeye devam edeceğim” dedi.
Öpmeye devam!
31.03.2018 - 07:56 | Son Güncelleme: 31.03.2018 - 07:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milan forması giyen millî futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada çok tartışılan gol sevinçlerine de değindi.
Etiketler : hakan çalhanoğlu,milan,
553525 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/553525.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
26
17
3
6
61
28
33
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
46
26
20
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
47
23
24
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Sivasspor
27
12
5
10
37
38
-1
41
8
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
9
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
29
35
-6
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
41
47
-6
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
27
3
3
21
18
62
-44
12
27. Hafta Maçları
30.3.2018
Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
31.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
31.3.2018
Antalyaspor - Bursaspor
1.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Medipol Başakşehir Fk
1.4.2018
Beşiktaş - Alanyaspor
1.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
1.4.2018
Göztepe - Kasımpaşa
1.4.2018
Galatasaray - Trabzonspor
2.4.2018
Kayserispor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
3
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
28
13
5
10
40
25
15
44
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
28
10
10
8
39
36
3
40
10
Balıkesirspor
28
12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
28
10
7
11
40
35
5
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7