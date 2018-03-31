Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Attığı gollerden sonra Milan formasını öpmesiyle İtalya’da gündeme oturan yıldız oyuncu “Daha önce Hamburg ya da Leverkusen’de oynarken böyle bir şey yapmamıştım ancak kendimi tamamen Milan’a ait hissediyorum. Bu yüzden gollerimden sonra formamı öpmeye devam edeceğim” dedi.