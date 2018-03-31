Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük takımında görev yaptığını belirten efsane Fransız “18 yıldır Real Madrid’in içindeyim ve buradaki her şeyin sonuçlara bağlı olduğunu biliyorum. Real Madrid’i seviyorum ve gerçekten de burada devam etmek istiyorum” dedi. Geride kalan iki sezonda takımına iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşatan Zidane, geçen sezon La Liga’da da mutlu sona ulaşmıştı.