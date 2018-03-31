Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sporunda futbol her şeyin önündedir ama son dönemlerde başarılarıyla öne geçen branşımız basketbol. Uluslararası alanda söz sahibiyiz. Bu sezon da Türkiye’nin erkek ve kadın basketbol takımları kulvarlarında final gördü ve final grubuna yükseldi. İşte takımlarımızın başarıları...



Fenerbahçe klasiği

Erkeklerde kulüpler düzeyinde 1 numaralı ve en prestijli organizasyon THY Avrupa Ligi. Fenerbahçe Doğuş, son 3 sezonda Dörtlü Final’de mücadele etmiş ve geçen sezon şampiyon olmuştu. Bu sezon da gelenek değişmedi. Temsilcimiz yine dörtlü finale kalmayı başardı.



Darüşşafaka sürprizi

Erkek basketbolunda Avrupa’nın iki numaralı organizasyonu ULEB Avrupa Kupası. Burada da Düraşşafaka ile finali gördük. Zoru başaran temsilcimiz finalde L. Kuban takımı ile karşılaşacak. 2 galibiyete ulaşan şampiyon olacak. İlk maç 10 Nisan Salı günü Rusya’da. Kupa sahibi THY Avrupa Ligi vizesi alacak.



Yakın Doğu yakın!

Peki kadınlarda durum neydi? 1 numaralı FIBA Avrupa Ligi’nde geçen sezonun şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi’nin fırtınası esmeye devam ediyor. Temsilcimiz dörtlü finale kaldı. 20 Nisan’da Nisan’da ev sahibi Sopron Basket ile final mücadelesi verecek. Diğer rakipler Dinamo Kursk ile de UMMC Ekaterinburg.



Galatasaray zirvede

Kadın basketbolunda iki numaralı FIBA Avrupa Kupası’nda Galatasaray’ın adı vardı. Ekibimiz daha önce bir defa şampiyon olduğu organizasyonda finale kaldı ve İtalya’nın Meyer takımına rakip oldu. İlk maç 11 Nisan Çarşamba İstanbul’da. Bu organizasyonda Hatay Büyükşehir’in yarı finalde elendiğini belirtelim.

Tarihte 7 kupamız var

ÖZET; Türk erkek ve kadın basketbol takımları, Avrupa genelindeki uluslararası organizasyonlarda 7 kupa kaldırdı. İlki 1996’da erkeklerde Efes Pilsen’in (Şimdiki adı Anadolu Efes) Koraç Kupası’nı almasıydı. Geçen sezon THY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Türk basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli başarısını yakaladı. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ise 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası’nı kazanarak, Türkiye’ye iki numaralı kupayı getirdi. Beşiktaş da 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge Kupası’nı kaldırdı. Kadınlarda ise Galatasaray ile FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Avrupa Kupası, Yakın Doğu Üniversitesi ile FIBA Avrupa Kupası’nda birer defa zafer yaşandı.