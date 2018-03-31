Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalan 8 maçta 24 puan hedefi koyan teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularıyla yaptığı toplantılarda en ufak bir kayba tahammülleri olmadığını hatırlatırken Kayseri deplasmanıyla başlayacak seriyi son maça kadar sürdürmeleri halinde şampiyon olacaklarını vurguluyor. Takımı şampiyonluk psikolojisinde tutmak için sürekli konuşmalar gerçekleştiren Kocaman’ın, bıçak sırtı bu süreci nasıl tamamlayacağı ise tamamen alınacak sonuçlara bağlı. İstifası cebinde olan Aykut Hoca’nın en ufak bir puan kaybında görevi bırakacağı belirtiliyor. Bugüne kadar Kocaman’ın arkasında duran yönetimin de istifa hâlinde daha önce göreve geri döndürdükleri hocaya yol vereceği ifade ediliyor. Bilindiği gibi Aykut Kocaman 4 Kasım’daki Osmanlıspor beraberliği sonrası görevini bırakmıştı.