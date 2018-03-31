Kalan 8 maçta 24 puan hedefi koyan teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularıyla yaptığı toplantılarda en ufak bir kayba tahammülleri olmadığını hatırlatırken Kayseri deplasmanıyla başlayacak seriyi son maça kadar sürdürmeleri halinde şampiyon olacaklarını vurguluyor. Takımı şampiyonluk psikolojisinde tutmak için sürekli konuşmalar gerçekleştiren Kocaman’ın, bıçak sırtı bu süreci nasıl tamamlayacağı ise tamamen alınacak sonuçlara bağlı. İstifası cebinde olan Aykut Hoca’nın en ufak bir puan kaybında görevi bırakacağı belirtiliyor. Bugüne kadar Kocaman’ın arkasında duran yönetimin de istifa hâlinde daha önce göreve geri döndürdükleri hocaya yol vereceği ifade ediliyor. Bilindiği gibi Aykut Kocaman 4 Kasım’daki Osmanlıspor beraberliği sonrası görevini bırakmıştı.
İstifası cebinde
31.03.2018 - 08:02 | Son Güncelleme: 31.03.2018 - 08:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy’deki Galatasaray beraberliğine rağmen şampiyonluk umudunu koruyan Fenerbahçe’de tansiyon tavanda.
Etiketler : aykut kocaman,fenerbahçe,
553528 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/553528.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
26
17
3
6
61
28
33
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
46
26
20
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
47
23
24
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Sivasspor
27
12
5
10
37
38
-1
41
8
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
9
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
29
35
-6
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
41
47
-6
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
27
3
3
21
18
62
-44
12
27. Hafta Maçları
30.3.2018
Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
31.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
31.3.2018
Antalyaspor - Bursaspor
1.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Medipol Başakşehir Fk
1.4.2018
Beşiktaş - Alanyaspor
1.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
1.4.2018
Göztepe - Kasımpaşa
1.4.2018
Galatasaray - Trabzonspor
2.4.2018
Kayserispor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
3
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
28
13
5
10
40
25
15
44
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
28
10
10
8
39
36
3
40
10
Balıkesirspor
28
12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
28
10
7
11
40
35
5
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7