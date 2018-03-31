Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak seçimlerde Ali Koç’un karşısına dikileceğini resmen açıkladı. Çırağan’da yaptığı basın toplantısında “Onurla ve gururla Fenerbahçe’ye başkan adaylığımı ilan ediyorum” diyen Yıldırım “20 yıl öncekinden daha heyecanlıyım” dedi. “Türkiye’de modern tesisleşme hamlesiyle diğer takımlara yol gösterdik” ifadesiyle yaptıklarının rakiplere örnek olduğunu vurgulayan Aziz Yıldırım “Fenerbahçe’mizi bir marka hâline getirmek uluslararası alanda adını duyurmak için dünyaca ünlü futbolcuların transferlerini gerçekleştirdik” diye konuştu. FETÖ vurgusu yaparak “Türkiye Cumhuriyeti’nden önce bu kumpas ile ilk kez yüz yüze gelen Fenerbahçe’ydi” diyen Başkan’ın “Bilmiyorlar ki ‘Fenerbahçe Aziz Yıldırım’dır’ değildi, Aziz Yıldırım Fenerbahçe’den ibaretti. Savcı ‘Eklemek istediğin bir şey var mı’ dediğinde, ‘Darağacında da olsak son sözümüz Fenerbahçe’ diyerek camianın yüzünü yere düşürmedim” ifadeleri ise salonu alkışa boğdu.

Kadroda köklü değişiklik

İlk aday olduğu gönden daha heyecanlı olduğunu itiraf eden Aziz Yıldırım, camiada yeniden birliktelik için çıktığı yolda “Ruhumuz Bir Olsun” sloganını tercih ederken “Aslolan Fenerbahçe’dir” diyerek de camiaya öncelik hatırlatmasında bulundu. Fenerbahçe’nin sadece bir futbol kulübü olmadığının altını çizen Başkan Yıldırım, amatör branşlardaki başarıları hatırlattı. Başkan Yıldırım’ın bundan sonra her toplantıda birini açıklayacağı çok sayıda proje olduğu öğrenilirken bunların en önemlileri şöyle; Gebze’deki dev araziye yapılacak kompleks, Samandıra tesislerinin karşısında askeriyeden alınan araziye inşa edilecek Fenerbahçe Üniversitesi ve yılan hikayesine dönen Kenan Evren Lisesinde mutlu son. Tesisleşmeyi hız kesmeden sürdürecek Aziz Yıldırım, kulübün lokomotifi futbol takımında da önemli değişiklikler yapacak. Kadrodan çok sayıda isim gönderilecek ve camiayı coşturacak yıldızlardan bir kadro kurulacak.

3 isim disiplinde

F.Bahçe’de kongre öncesi Başkan Aziz Yıldırım’a muhalif olduğu bilinen Hulusi Belgü, Barış Ertül ve Murat Aşık disiplin kuruluna verildi. Eski yöneticilerden Belgü, sevk belgesini twitter’dan paylaştı. Eski başkanlardan Metin Aşık’ın oğlu Murat Aşık, tedbirli olarak sevk edildiğini ve Ali Koç’a oy veremeyeceği için üzüldüğünü açıkladı. Ertül ise Sadettin Saran’ın şirketinde çalışıyor.

En sevilen kulüptük!

Fenerbahçe’de 3 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, İzmir’de büyük bir coşkuyla karşılandı. ‘Özlenen Fenerbahçe İçin’ sloganıyla seçim çalışmalarını sürdüren Koç, İzmir Fenerbahçeliler Derneği’nin organizasyonuyla taraftarlarla buluştu. Yaklaşık 5 bin kişinin ‘Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon’ tezahüratları eşliğinde salona giren sarı-lacivertlilerin başkan adayı, 1998’de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’a atıfta bulunarak, “Fenerbahçe 1923 yılından, 90’lı yılların sonuna kadar rakiplerinin önünde olmuştur. Bence en önemlisi Fenerbahçe, Türkiye’nin en sevilen kulübüydü” sözlerini kullandı. Tezahüratlarla sık sık sözleri kesilen Ali Koç, bir ara Aziz Yıldırım’a tepki gösterilmesi üzerine “Beyler bir dakika, ne oluyor? Sevmek durumunda değilsiniz ama o makamda kim olursa saygı duymak zorundasınız” dedi. Başkan adayı Koç ayrıca FB TV’de kendisi hakkında yapılan yorumlar için, “Adaylığımın üçüncü şahıslar tarafından sorgulanmasını hiç şık bulmadığımı açıklamak istiyorum” ifadelerini kullandı.