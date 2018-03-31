Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk yarışında kazaya uğramak istemeyen Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında bugün evinde Aytemiz Alanyaspor’u misafir edecek. Kritik maç öncesi siyah-beyazlılarda ‘Mesut Bakkal alarmı’ verildi. Sezonun ilk yarısında G.Birliği’ni çalıştırdığı dönemde takımının Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etmesini sağlayan tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor’un başına geçtiği ikinci maçta da ligin en güçlü takımlarından Başakşehir’e sezonun en ağır yenilgisini 4-1’le yaşatmıştı. Mesut Bakkal’ yeni takımıyla şu ana kadar yenilgi yüzü görmezken, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Alanyaspor’un yeni hocasıyla yakaladığı yükselen grafiğe dikkat çekerek, oyuncularından rakiplerini hafife almamalarını istedi. Artık puan kaybına tahammülleri kalmadığını belirten Güneş’in, “Önünüzdeki her maç final niteliğinde. Alanyaspor karşısında 90 dakika boyunca ciddiyetinizi korumanızı istiyorum” dediği öğrenildi.