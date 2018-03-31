Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

G.Saray’ın “Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı” bugün saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda yapılacak. Kongrede genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz veya görevlendireceği bir yönetici, açılış konuşmasını yapacak. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunup, raporlar hakkında görüşmelerin yapılması sonrası, yönetim kurulunun mali ve idari bakımdan ibrası ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanacak. Bu kongrede 20 Ocak’ta girdiği seçimi kaybeden Dursun Özbek ve yönetiminin durumu tartışılacak. Yani ibra oylaması Dursun Özbek dönemi için yapılacak.



Seçim hazırlığım sıfır

Başkan Cengiz dün A Spor’da yaptığı açıklamalarda ise Dursun Özbek’e mesaj göndererek, “Keşke teminat ve rehineler olmasaydı. Hiç kimsenin Galatasaray’da parası kalmaz. Bununla ilgili telaş gösterip düğümler atmanın gereği yok” dedi. Mayıs ayındaki genel kurul için aday olduğunu ancak yoğunluktan dolayı seçim çalışması yapamadığını söyleyen Cengiz, “Bir dakika hazırlık yapmadım. Kayınvalidem bir haftadır bizde kalıyormuş, haberim yok. Şaka etmiyorum. Şu an kafamızı kaldıracak zamanımız yok. Seçim için sıfır çalışmamız var” sözlerini kullandı. Öte yandan Galatasaray’ın UEFA’dan ceza alıp almayacağı konusuna da değinen Mustafa Cengiz, “Adamların verdiği kota yıllık 30 milyon avro. Onların verdiği taahhütü 100 milyon avro aşmışız” derken, UEFA yetkililerinin “Buraya gelip toparlayacağız diyorsunuz ama daha çok borcunuz artıyor” şeklinde uyarıda bulunduğunu da söyledi.

Tansiyon yükselebilir

Galatasaray’da Dursun Özbek taraftarlarıyla, Özbek’e karşı olanlar arasında yüksek bir gerilim var. Bu gerilimin bugünkü genel kurulda patlak vermesi muhtemel gözüküyor. Kongre öncesi öngörü tansiyonun sık sık yükselebileceği şeklinde.

Rakibi yormalısın

Galatasaray’da, Trabzonspor maçının şifreleri üzerinde çalışmalar sürerken, dün hem hücum hattında hem savunmada özel çalışmalar yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim, golcü Gomis’in, Fenerbahçe maçının üstüne çıkması gerektiğini iletti. Fransız golcünün her an hareketli olmasını isteyen Terim, rakip stoperleri topsuz oyunda da yormasını tembihledi. Bu önemli maçta en kirik faktörlerden birinin de hücum presi olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam “Bas ve yıprat” emri verdi.

Bonkör Aslan

TFF, kulüplerin oyuncu transferlerinde futbolcu menajerlerine ödediği resmî rakamları açıkladı. Süper Lig’de bu alanda ilk sıraya Galatasaray aldı. Sarı-kırmızılıların menajerlere toplam 3 milyon 500 bin avro ödeme yaptığı görüldü. Sarı-kırmızılı takımın zirve yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş’ın ise 75 bin avro ödeme yapması dikkat çekti.