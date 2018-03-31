Karadeniz ekibinde 8 Nisan’da yapılacak seçim öncesinde adaylığını açıklayan ve camiadan “Bana 3 yıl sabır gösterin” mesajını veren Ahmet Ağaoğlu’na destek var. O destek de bir önceki seçimde Muharrem Usta ile yarışa giren Celil Hekimoğlu’ndan. Hekimoğlu “Ahmet Ağaoğlu gerçekten çok zor bir süreçte, meşakkatli bir dönemde Trabzonspor’umuza talip oldu. Kendisini canı gönülden kutluyorum. Hiç kolay değil bu dönemde Trabzonspor’a talip olmak. Biz kendisine elimizden gelen tüm katkıyı yapacağız. Başka başkan adayları da çıkabilir. Onlara saygı duymamız lazım ama sanırım Ahmet Bey’in lehine iyi bir rüzgâr var. O rüzgâra bizim de katkı vermemiz lazım. İnşallah Trabzonspor yeniden bir kalkınma hamlesini başlatır” diye konuştu. “Ahmet Bey’in şu andaki söylemleri zaten bize çok yakın. Ben 5 yıl diyordum, Ahmet Bey 3 yıl diyor. ‘En az 3 yıl benden bir şey beklemeyin, bir kalkınma hamlesi yapacağız’ diyor. Belki 3 yıl az söylüyor. Üç yılda Trabzonspor’un meseleleri düzelmez. Ama sonuna kadar kendisini destekliyorum” diye devam eden Hekimoğlu “Çocuğu doğmadan öldürmeyelim. Destek olmamız lazım. Genelde İstanbul’dan gelen başkan adaylarımız ilk 6 ay çok doğru başlıyorlar. Sonraki 6 ay İstanbul gerçeğine dönüyorlar. Tekrar popülist transferler, yatırımlar ve borçlanmalar. Bunu yaparsa bizim başkanımız olamaz” ifadesini kullandı. Celil Hekimoğlu yönetime girmeyeceğini ama dışarıdan desteğe devam edeceğini de söyledi.
Rüzgârı arkasına alıyor
31.03.2018 - 08:09 | Son Güncelleme: 31.03.2018 - 08:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son seçimde Usta’nın rakibi olan Celil Hekimoğlu “Ağaoğlu’nu canı gönülden kutluyorum. Zor bir süreçte göreve talip oldu. Biz kendisine elimizden gelen tüm katkıyı yapacağız” dedi
Etiketler : trabzonspor,
553532 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/553532.aspx
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A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
26
17
3
6
61
28
33
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
46
26
20
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
47
23
24
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Sivasspor
27
12
5
10
37
38
-1
41
8
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
9
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
29
35
-6
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
41
47
-6
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
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27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
27
3
3
21
18
62
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12
27. Hafta Maçları
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Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Antalyaspor - Bursaspor
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Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Medipol Başakşehir Fk
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Beşiktaş - Alanyaspor
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Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
1.4.2018
Göztepe - Kasımpaşa
1.4.2018
Galatasaray - Trabzonspor
2.4.2018
Kayserispor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
3
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
28
13
5
10
40
25
15
44
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
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10
10
8
39
36
3
40
10
Balıkesirspor
28
12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
28
10
7
11
40
35
5
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7