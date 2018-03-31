Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde 8 Nisan’da yapılacak seçim öncesinde adaylığını açıklayan ve camiadan “Bana 3 yıl sabır gösterin” mesajını veren Ahmet Ağaoğlu’na destek var. O destek de bir önceki seçimde Muharrem Usta ile yarışa giren Celil Hekimoğlu’ndan. Hekimoğlu “Ahmet Ağaoğlu gerçekten çok zor bir süreçte, meşakkatli bir dönemde Trabzonspor’umuza talip oldu. Kendisini canı gönülden kutluyorum. Hiç kolay değil bu dönemde Trabzonspor’a talip olmak. Biz kendisine elimizden gelen tüm katkıyı yapacağız. Başka başkan adayları da çıkabilir. Onlara saygı duymamız lazım ama sanırım Ahmet Bey’in lehine iyi bir rüzgâr var. O rüzgâra bizim de katkı vermemiz lazım. İnşallah Trabzonspor yeniden bir kalkınma hamlesini başlatır” diye konuştu. “Ahmet Bey’in şu andaki söylemleri zaten bize çok yakın. Ben 5 yıl diyordum, Ahmet Bey 3 yıl diyor. ‘En az 3 yıl benden bir şey beklemeyin, bir kalkınma hamlesi yapacağız’ diyor. Belki 3 yıl az söylüyor. Üç yılda Trabzonspor’un meseleleri düzelmez. Ama sonuna kadar kendisini destekliyorum” diye devam eden Hekimoğlu “Çocuğu doğmadan öldürmeyelim. Destek olmamız lazım. Genelde İstanbul’dan gelen başkan adaylarımız ilk 6 ay çok doğru başlıyorlar. Sonraki 6 ay İstanbul gerçeğine dönüyorlar. Tekrar popülist transferler, yatırımlar ve borçlanmalar. Bunu yaparsa bizim başkanımız olamaz” ifadesini kullandı. Celil Hekimoğlu yönetime girmeyeceğini ama dışarıdan desteğe devam edeceğini de söyledi.