Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boluspor Gaziantepspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. TFF 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, Gaziantepspor'u konuk ediyor. Verilen aranın ardından TFF 1. Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Ev sahibi Boluspor 44 puanla 6. sırada yer alırken, konuk ekip Gaziantepspor ise 7 puanla ligin son sırasına demir atmış durumda. Peki Boluspor Gaziantepspor maçı şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

BOLUSPOR GAZİANTEPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bolurspor, Gaziantepspor'u konuk ediyor. Saat 15.00'da başlayan mücadele Karşılaşma Bolu Atatürk stadında oynanıyor. Karşılaşmanın canlı takibi ve skoru turkiyegazetesi.com.tr'de...

Boluspor'da Gaziantepspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 29. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ligde 44 puan ile 6. sırada yer alan ve ilk altı mücadelesini sürdüren kırımızı beyazlı ekip, ligin 29. haftasında yarın Bolu Atatürk Stadyumunda saat 15.00'da Gaziantepspor ile karşılaşacak.

Maçın hazırlıkları Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor Tesislerinde Teknik Direktör Sait Karafırtınalar gözetiminde yapılan antrenman ile tamamladı. Antrenmanda oyuncular ısınma koşusu ve 5+2 pas çalışması yaptı.