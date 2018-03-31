Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniyespor Erzurumspor maçı şifresiz canlı anlatımı izle ve Ümraniye Erzurum maçı canlı skor kaç kaç? gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 28 maçın ardından 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 50 puanla 3. sırada bulunan Ümraniyespor, 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 40 puanla 9. sırada yer alan Erzurumspor ile kendi evinde karşılaşıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Ümraniyespor, Erzurum engelini de geçerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Erzurumspor ise Ümraniye karşısında deplasmanda galip gelerek haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Ümraniye Erzurum maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Futbol severler ise Ümraniye Erzurum maçı canlı skor kaç kaç? gibi sorulara cevap arıyor. İşte Ümraniye Erzurum maçı şifresiz canlı anlatım detayları...

BB. Erzurumspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig’de 29. Hafta da Ümraniyespor ile deplasman da oynayacağı maçın hazırlıklarını Erzurumspor Tesislerinde sürdüren mavi-beyazlılar güne düz koşu yaparak, 5-2 dar alanda pas çalışması ile başladı.

Play-Off iddiasını sürmek isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Cumartesi günü grubun güçlü ekiplerinden karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde tamamladı. Futbolculara taktiksel çalışmada ağırlık veren Teknik Patron Altıparmak, Ümraniyespor maçının zorlu geçeceğini belirterek, “Biz sahaya çıkıp futbolumuzu centilmence oynayarak kazanmak istiyoruz. Hakemin bitiş düdüğüne kadar olan zaman dilimini çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah kazanarak hedeflediğimiz başarılı yola devam etmek istiyoruz.” dedi.

Barlak’tan Ümraniyespor maçı öncesi taraftara çağrı

B.B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, Ümraniyespor maçı öncesinde taraftara seslendi.

Spor Toto 1. Lig’de 29. haftada Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da kritik maça iddialı hazırlanıyor. Zirve mücadelesi veren Ümraniyespor ile oynayacakları maçtan alacakları galibiyetin Play-Off yarışında kendilerine büyük bir moral ve avantaj sağlayacağına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, taraftarı maça davet ederek, “Büyük Erzurumspor taraftarlarına sesleniyorum. Cumartesi günü İstanbul’daki bu önemli maçta takımımızı yalnız bırakmayalım. Kocaeli’nden Bursa’ya kadar çevre illerdeki bütün Erzurum sevdalıları tribünleri doldurur, futbolcularımız arkalarında bu gücü hissederse, sahadan galibiyetle ayrılan taraf kesinlikle biz oluruz. Bu zorlu maçta alacağımız 3 puanla kalan haftalara büyük bir moral ve güçle girer, Play-Off yolunda önemli bir virajı geçmiş oluruz” diye konuştu.

Kalan 6 maçın tamamını kazanacak güçleri olduğuna dikkat çeken Basın Sözcüsü Barlak, “Bu büyük camiaya Süper Lig yakışır. İyi oynadığımız maçlarda şanssız puan kayıpları yaşadık. Matematiksel olarak devam etse de ilk 2 şansımız çok zor. Ama Play-Off biletini alıp bu maçların ardından Süper Lig özlemine son vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. İlk etapta önümüzde 6 final maçı var ve önce Ümraniye engelini aşmalıyız. Taraftarımızla kenetlenirsek bunu başarırız” dedi.