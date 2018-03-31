Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus Milan maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. İtalya Serie A'nın 30. haftasında Hakanlı Milan, lider Juventus'a konuk oluyor. Ligde zirveyi Napoli'den alan Juventus, evinde Milan'ı yenerek liderliğini korumanın peşinde. Milli oyuncumuz Hakan'ın da forma giydiği Milan ise bu zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın peşinde. Juventus, 75 puanla lider durumda bulunurken, Milan ise 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki Juventus Milan maçı şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Juventus-Milan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus kendi taraftarı karşısında Milan'ı konuk edecek. 31 Mart Cumartesi TSİ 21.45'te Allianz'da oynanacak Juventus-Milan maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.

Ligde son yıllarda şampiyonluğu kimselere bırakmayan Juventus bu sezon Napoli ile şampiyonluk için çok zorlu bir mücadele içerisinde Roma'nın Napoli'yi devirmesinin ardından zirveye yerleşen Juventus pozisyonunu korumak istiyor. Zebraların 75 puanı bulunuyor. Diğer yandan Milan ise beklentilerin altında kaldığı bu sezonda Gennaro Gattuso'nun göreve gelmesi ile toparlanmaya başladı. Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Milan, 50 puanla 6. sırada bulunuyor.

Milano'da Juventus kazandı

Ligin ilk yarısında Milano'da San Siro'da oynanan maçı Juventus 2-0 kazandı. Juve'ye galibiyeti getiren golleri 23. ve 63. dakikada Gonzalo Higuain kaydetti.

Ligde Juventus evinde 5 maçtır kazanıyor, evinde 9 maçtır kaybetmiyor, toplamda 16 maçtır kaybetmiyor.

Bu ligde Milan deplasmanda 3 maçtır kazanıyor, deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor, toplamda 5 maçtır kazanıyor, toplamda 10 maçtır kaybetmiyor.