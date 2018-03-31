Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig toplu puan durumu, toplu maç sonuçları ve 27. hafta fikstürü gibi merak ettikleriniz burada. Süper Lig'de son haftalara girilirken Süper Lig puan durumu, Süper Lig güncel sonuçlar, toplu maç sonuçları ve 27. hafta fikstürü merak içerisinde sorgulanıyor. 54 puanla lider konumunda bulunan Galatasaray, 42 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor'u pazar akşamı konuk edecek. Beşiktaş bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Zirve yarışını sürdüren Başakşehir ise pazar gündüz maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zirveyi zorlayan son ekip Fenerbahçe ise haftanın kapanış maçında Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Tüm maçlar ile ilgili bilgiler, haftanın toplu sonuçları, Süper Lig toplu puan durumu ise bu haberde yer alacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE CANLI MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'de 27. haftanın programı şöyle:



Yarın:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)

31 Mart Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

1 Nisan Pazar:

13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

2 Nisan Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

HAFTANIN MAÇLARI

31.03.2018 13:00 Ümraniyespor - Erzurumspor Kutluhan Bilgiç

31.03.2018 15:00 Giresunspor - Altınordu T.Kaan Numanoğlu

31.03.2018 15:00 Boluspor - Gaziantepspor Caner Ak

01.04.2018 13:00 Elazğısğpor - Manisaspor Kadir Sağlam

01.04.2018 15:30 İstanbulspor - Rizespor Mustafa Öğretmenoğlu

01.04.2018 18:00 Denizlispor - Ankaragücü Serkan Çınar

01.04.2018 18:00 Eskişehrispor - Balıkesirspor Erkan Özdamar

02.04.2018 18:00 Adanaspor - Samsunspor Alper Ulusoy

02.04.2018 18:00 Gazişehir - Adana Demirspor Süleyman Abay







