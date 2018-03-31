Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih Borussia Dortmund maçı şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'i konuk ediyor. Bayern Münih, farkla önde götürdüğü ligde bu akşam Dortmund karşısında 3 puana uzanabilirse şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Schalke, evinde Freiburg'a takılır, Bayern Münih de Dortmund'u yenerse, son 8 şampiyonluğunu deplasmanda ilan eden Bayern Münih, 2005'te açılan Allianz Arena'da bu mutluluğu ilk kez yaşayacak. Borussia Dortmund ise bu zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın peşinde. Peki Bayern Münih üst üste 6. toplamda 27. lig şampiyonluğunu ilan edebilecek mi? Bayern Münih Borussia Dortmund maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

31 Mart Cumartesi günü saat 19:30'da Allianz Arena'da oynanacak mücadelede Bastian Dankert düdük çalacak. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de...

Bayern Münih sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik alarak 35 puan topladı. Ayrıca Bayern Münih şuana kadar evin hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 40 atan Bayern, kalesinde sadece 9 gol gördü. Artı 31 averajı ile sahasında gösterdiği performans dikkat çekiyor.

Borussia Dortmund deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak konuk olduğu deplasman karşılaşmalarında 23 puan topladı. Bayern Münih ve Schalke'nin ardından Borussia Dortmund en iyi deplasman performansı gösteren 3. ekip. Bu karşılaşmalarda 22 gol atan Borussia, kalesinde 14 gol gördü.