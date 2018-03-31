Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Kasımpaşa maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, ligin gözde ekiplerinden Göztepe'ye konuk oluyor. Göztepe evinde seyirci avantajını kullanarak 3 puanı almanın hesabını yapıyor. Kasımpaşa ise 4 haftadır sürdürdüğü kazanamama istatistiğini geride bırakarak Göztepe deplasmanından 3 puan almak istiyor. Peki Göztepe Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz? İşte detaylar...

Göztepe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Ligde 26 hafta sonunda Göztepe’nin 40, Kasımpaşa’nın ise 31 puanı bulunuyor. Göztepe’de sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin, Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Evinde 6 maçtır mağlubiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Kasımpaşa ile 10. randevu

Süper Lig’de daha önce rakibiyle 9 kez karşılaşan Göztepe, bu maçlarda sadece bir galibiyet alırken, 5 kez berabere kaldı, 3 kez de yenildi. Bu müsabakalarda 8 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 10 gol gördü. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Kasımpaşa 3-1 kazandı.