Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor Konyaspor maçı şifresiz canlı anlatımı izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Son 2 maçtır kazanan Osmanlıspor, evinde de kazanarak bu seriyi devam ettirmek istiyor. Konyaspor ise Ankara deplasmanından 3 puan almanın peşinde. Peki Osmanlıspor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Osmanlıspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Osmanlı Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Ligde 4 maçtır kaybetmeyen İrfan Buz yönetimindeki başkent ekibi, çıkışını Atiker Konyaspor karşısında da sürdürmeye çalışacak. Son iki maçını kazanan ve averajla da olsa küme düşme hattının üzerinde yer alan Osmanlıspor, milli araya moralli girmişti.

Haftaya 27 puanla 15. sırada giren mor-sarılı ekip, Atiker Konyaspor’u yenerek rakibiyle puan farkını 6’ya çıkarmaya çalışacak. Osmanlıspor’da sakatlığı bulunan futbolculardan Özer Hurmacı, Atiker Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek, Payam Sadeghian, Luiz Carlos ve Raheem Lawal’ın durumu ise maç günü belli olacak. Atiker Konyaspor ise 24 puanla 17. sırada yer alıyor.