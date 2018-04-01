Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisarspor Başakşehir maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, Akhisarspor'a konuk oluyor. Milli aradan önce Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yarışında siyah-beyazlıların önüne geçen Başakşehir, Akhisar deplasmanında 3 puan alarak liderlik yarışını sürdürmek istiyor. Konuk ekipte kart cezalıları Clichy ve Caicara ile sakatlığı bulunan Mossoro maçta oynamıyor. Akhisarspor ise evinde seyirci avantajını kullanarak kazanmanın planlarını yapıyor. Peki Akhisarspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz? İşte detaylar...

Akhisarspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Son maçında Beşiktaş’ı mağlup eden ve ligde yeniden ikinci sıraya yükselen 53 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde girdi. Son iki maçını kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftaya 34 puanla dokuzuncu sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

3 eksik

Medipol Başakşehir’de, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında takımın bekleri Gael Clichy ile Junior Caicara kart cezaları, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro da sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Clichy ve Caicara’nın yokluğunda savunmada Uğur Uçar ve Alparslan Erdem’e forma vermesi bekleniyor. Mossoro’nun yerine ise Arda Turan veya Stefano Napoleoni ilk 11’de sahaya çıkabilir.

Adebayor ile Mahmut ceza sınırında Medipol Başakşehir’de, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 28. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Ligde üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra Trabzonspor’a 3-1 yenilen Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk 26 haftada 34 puan topladı. Teleset Mobilya Akhisarspor’da yarınki karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Medipol Başakşehir’le 10. karşılaşma

Rakibiyle Süper Lig’de 9 kez karşılaşan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Karşılaşmalarda 6 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 20 gol gördü.